Fórmula 1 Hamilton bate em muro de proteção em teste com a Ferrari, mas não se machuca, diz site Segundo o veículo especializado, a batida aconteceu no terceiro setor do traçado do Circuito de Barcelona, na Espanha

Em seu segundo período de testes privados com a Ferrari, Lewis Hamilton sofreu sua primeira batida pela nova equipe. Nesta quarta-feira (29), o piloto inglês acertou o muro de proteção do Circuito de Barcelona, na Espanha, mas não se machucou, de acordo com o site Motorsport.com.



Segundo o veículo especializado, a batida aconteceu no terceiro setor do traçado, por volta de 11 horas, pelo horário local. O carro teria sofrido danos na suspensão e em diversos componentes da estrutura aerodinâmica do monoposto, uma versão modificada do modelo SF-23, de dois anos atrás.





Sem sofrer lesões, Hamilton deixou o carro sem dificuldades e o veículo foi transferido para os boxes. A Ferrari deve analisá-lo nas próximas em busca de descobrir a causa do acidente. Nem a equipe e nem o piloto se manifestaram sobre o incidente notificado pelo site especializado.



Trata-se da segunda série de testes privados que Hamilton está fazendo com seu novo time. Na semana passada, ele pilotou o modelo de 2023 no Circuito de Fiorano, que pertence à Ferrari, em Maranello. Nesta semana, os testes foram transferidos para a cidade espanhola em razão da previsão de chuva na região onde fica a sede da Ferrari na Itália.



O planejamento inicial do time italiano é conduzir os testes até quinta-feira para que Hamilton se familiarize com as tecnologias da Ferrari e com seus novos colegas de trabalho na Fórmula 1.



Os testes oficiais de pré-temporada da Fórmula 1 será realizados entre os dias 26 e 28 de fevereiro, em Sakhir, no Bahrein. A temporada começará na Austrália, no fim de semana dos dias 14, 15 e 16 de março.

