Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no 2º treino do GP da Hungria de F-1; Bortoleto é 11º

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Lewis Hamilton confirmou a força da Ferrari no GP da Hungria de Fórmula 1 e liderou a dobradinha da equipe italiana no segundo treino livre da etapa, nesta sexta-feira. O heptacampeão mundial marcou 1min18s729 em Hungaroring e superou Charles Leclerc por 0s148, repetindo o bom momento da equipe após o monegasco já ter terminado o primeiro treino livre na liderança.



Hamilton apareceu forte nas simulações de classificação com pneus macios e mostrou evolução na adaptação ao carro vermelho, enquanto Leclerc novamente confirmou o bom rendimento em Hungaroring. A dupla deixou para trás nomes que vinham brigando pelas primeiras posições na temporada.





Lando Norris foi o terceiro colocado pela McLaren, seguido por Max Verstappen, da Red Bull. O holandês, porém, passou a sessão tentando encontrar o melhor comportamento do carro e relatou dificuldades para se sentir confortável ao volante. George Russell fechou o top-5 com a Mercedes.



A equipe alemã, por outro lado, teve uma atividade abaixo das expectativas. Russell terminou distante do ritmo da Ferrari, enquanto Kimi Antonelli enfrentou problemas de equilíbrio, reclamou da traseira do carro e acabou apenas na 13ª posição.



Gabriel Bortoleto ficou próximo dos dez primeiros e encerrou o treino na 11ª colocação. O brasileiro da Sauber teve mais uma oportunidade de acumular experiência em Hungaroring e segue trabalhando para extrair o máximo de um carro que ainda busca maior competitividade.



O treino também ficou marcado pelo acidente de Franco Colapinto. O argentino perdeu o controle da Alpine na curva 14, rodou e bateu contra a barreira de proteção, causando uma bandeira vermelha. O piloto saiu do carro sem ferimentos.



A Fórmula 1 volta à pista neste sábado, às 7h30, para o terceiro treino livre. A classificação para o GP da Hungria acontece no mesmo dia, às 11h.



CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA HUNGRIA:



1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min18s729



2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min18s877



3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min19s228



4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min19s421



5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min19s662



6º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min19s800



7º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min20s041



8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s101



9º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min20s125



10º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min20s253



11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min20s474



12º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min20s557



13º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min20s693



14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min20s816



15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s950



16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s973



17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min21s426



18º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min21s442



19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s719



20º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min21s792



21º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s531



22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo registrado

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