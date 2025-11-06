A- A+

Fórmula 1 Não é Alonso nem Verstappen: Hamilton elege alemão como o piloto mais completo Heptacampeão mundial elogia Sebastian Vettel e destaca as qualidades humanas do ex-rival dentro e fora das pistas

Na véspera do Grande Prêmio do México, Lewis Hamilton surpreendeu ao apontar Sebastian Vettel — e não Fernando Alonso nem Max Verstappen — como o “piloto mais completo” com quem já competiu. Em entrevista à ESPN, o britânico ressaltou que sua admiração pelo alemão vai além do desempenho nas pistas.

"De todos os pilotos que conheci na minha carreira, ele [Vettel] é o mais completo em todos os sentidos. Quando falo de um piloto completo, estou me referindo à pessoa. Alguém com empatia, compreensão e extremamente ambicioso", afirmou Hamilton.

Os dois foram rivais diretos na disputa pelos títulos mundiais entre 2017 e 2018, período marcado pela forte rivalidade entre Mercedes e Ferrari. Mesmo assim, Hamilton destacou o respeito e a amizade que sempre existiram entre ambos.

"Ele entende as pessoas, entende que há algo muito maior do que nós mesmos. E com ele não há espaço para egoísmo. Seu objetivo é unir as pessoas. Admiro muito que ele use sua influência dessa forma", completou o britânico.

Hamilton também contou que Vettel o apoiou em momentos difíceis da carreira e que os dois ainda mantêm contato frequente.

"Ele me apoia nos fins de semana, me manda mensagens. Serei eternamente grato por essa relação", confessou.

O heptacampeão ainda destacou o lado humano e ativista do ex-piloto alemão, que se aposentou da Fórmula 1 em 2022.

"Estou muito orgulhoso do Sebastian pelo que ele faz. Ele descobriu causas pelas quais é apaixonado e fala sobre elas sem medo. Ele quer ser um exemplo para as crianças que o acompanham. Conversamos muito sobre isso", admitiu.

Veja também