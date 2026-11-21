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FÓRMULA 1 Hamilton sobre desempenho da Ferrari em Las Vegas: 'Não tenho nenhuma expectativa para a corrida' Dupla da Ferrari não conseguiu se classificar para o Q3 após um desempenho fraco no qualificatório

Lewis Hamilton classificou a dupla eliminação da Ferrari no Q2 da classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1 como um "pesadelo", além de apontar o uso de energia e danos no assoalho como causadores da queda na segunda parte do qualificatório, já que o heptacampeão sentiu que havia superado as dificuldades com a aderência geral dos pneus.

— Perdemos um pedaço do assoalho na primeira ou segunda volta do Q1 e o equilíbrio do carro mudou. Acho que perdemos algo em torno de três ou quatro décimos de downforce — disse ele.

Hamilton concordou que o carro estava difícil de pilotar em meio a derrapagens frequentes nas curvas de baixa velocidade, especialmente depois de perder um pedaço do assoalho.

Ele apenas espera escalar o grid na corrida de domingo, já que busca garantir o segundo lugar no campeonato de construtores.

— Em termos de aderência, simplesmente não parecia que tínhamos muita aderência. Estávamos com dificuldades para fazer os pneus funcionarem e estávamos meio que perdidos — acrescentou. — Esses pneus têm sido muito, muito difíceis de fazer funcionar este ano, mesmo em pistas quentes. Então, definitivamente tem sido difícil. Não tenho nenhuma expectativa para a corrida. Só vou tentar ver se consigo escalar (o grid).

O britânico enfrentou dificuldades durante todo o TL3 na frenagem, já que os pneus dianteiros se mostraram particularmente propensos a travar, o que fez com que Hamilton tivesse que sair da pista várias vezes.

Hamilton conseguiu passar para o Q2 apesar de ter sofrido danos no assoalho na fase inicial do qualificatório mas nem ele nem o companheiro de equipe Charles Leclerc conseguiram chegar à disputa entre os 10 primeiros pela pole position.



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