Fórmula 1 Hamilton lidera treino da manhã do segundo dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1 Mesmo sob chuva por boa parte da atividade, o britânico da Ferrari conseguiu fazer o melhor tempo com a marca de 1min29s379

O segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, que está sendo realizada no circuito de Sakhir, no Bahrein, contou com a liderança de Lewis Hamilton. Mesmo sob chuva por boa parte da atividade, o britânico da Ferrari conseguiu fazer o melhor tempo com a marca de 1min29s379.



O segundo lugar ficou com George Russell, da Mercedes, enquanto o espanhol Carlos Sainz, da Williams, fechou o top 3 na sessão realizada nesta manhã de testes coletivos.





A pista molhada atrapalhou os planos das equipes, principalmente no que diz respeito ao uso dos pneus. Das dez escuderias, apenas a Aston Martin e a Haas levaram compostos intermediários para esta sessão.



Russell foi o piloto que mais andou no circuito dando um total de 70 voltas enquanto Liam Lawson, da Red Bull, deu apenas 28 giros optando por ficar na garagem acertando o carro.



Nos cinco minutos finais, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) testou procedimentos de segurança, como o safety car virtual, iterrupção por bandeira vermelha e ainda as relargadas.



As equipes voltam à pista mais tarde para a segunda parte do dia de testes desta quinta-feira para dar continuidade às atividades da pré-temporada



Veja os dez primeiros colocados do 2º dia de testes da pré-temporada de F-1:

1.º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), em 1min29s329

2.º - George Russell (ING/Mercedes), em 1min29s778

3.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), em 1min30s090

4.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min30s430

5.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min30s700

6.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), em 1min30s793

7.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min30s821

8.º - Liam Lawson (NZL/Red Bull), em 1min31s233

9.º - Nico Hulkenberg (ALE/Kick Sauber), em 1min31s457

10.º - Esteban Ocon (FRA/Haas), em 1min33s071

