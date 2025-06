Hamilton vive início abaixo das expectativas e desabafa: 'Muita coisa acontecendo nos bastidores'

A- A+

A temporada de estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari tem sido marcada por frustrações, adaptação lenta e um inédito jejum de pódios em corridas principais. Após dez etapas disputadas na Fórmula 1 em 2025, o heptacampeão mundial ainda não subiu ao pódio em nenhuma prova — um marco negativo em sua carreira consagrada.

Os únicos lampejos de competitividade surgiram nas corridas Sprint, com uma vitória na China e um terceiro lugar em Miami. Fora isso, o britânico tem convivido com dificuldades para se adaptar ao SF-25, carro que, segundo ele próprio, ainda não responde como gostaria.

— Há muita coisa acontecendo nos bastidores que vocês não veem. Há muito para melhorar e mudar. Sei que não estamos a lutar por vitórias este ano, o que não é uma sensação agradável — afirmou Hamilton, após o Grande Prêmio do Canadá, onde terminou fora do top 3 mais uma vez.

Adaptação dolorosa e metas para 2026

Hamilton reforçou que está em um momento de transição, trabalhando para construir alicerces sólidos dentro da Ferrari. Ele diz estar focado em motivar a equipe a implementar mudanças que possam transformar o carro do próximo ano em um projeto vencedor. Deixando de lado o foco em vitórias.

— Estou num período de adaptação à equipe, a construir as bases. Estou a tentar motivá-los a implementar mudanças para que no próximo ano tenhamos um carro com o qual possamos vencer, ser consistentes, ter boas estratégias — completou.

