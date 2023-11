A- A+

Copa do Mundo de Handebol Handebol: Brasil bate Ucrânia com folga na estreia do Mundial Feminino Ouro no Pan de Santiago, seleção enfrenta Cazaquistão às 14h de sexta

Recém-heptacampeã no Pan-Americano de Santiago (Chile), a seleção brasileira sobrou contra a Ucrânia nesta quarta-feira (29), na estreia do Mundial de Handebol Feminino, que vai até 17 de dezembro na Escandinávia (Dinamarca, Noruega e Suécia).

As Leoas – apelido da equipe feminina brasileira - bateram as ucranianas por 35x20, em Frederikshavn (Dinamarca), no primeiro embate do Grupo G. Os próximos duelos serão na sexta (1º de dezembro) contra o Cazaquistão, e no domingo (3) contra a Espanha, ambos às 14h (horário de Brasília).

No jogo de hoje (29), a meia esquerda Bruna de Paula marcou sete gols, sendo eleita a melhor em quadra pela Federação Internacional de Handebol (IHF). Outros destaques foram a meia direita Mariana Costa, que balançou a rede outras sete vezes, e Adriana Cardoso com mais cinco gols.

O Mundial reúne 32 seleções divididas em oito grupos. As três melhores em cada chave ao final da fase de grupos se classificam à etapa seguinte), levando consigo a pontuação dos três jogos. Quem vencer a competição na final em 17 de dezembro garante vaga olímpica em Paris 2024. As Leoas já têm presença assegurada na Olimpíada, pois conquistaram o ouro no Pan de Santiago.

O último título mundial da seleção feminina foi em 2013. Na edição passada, na Espanha (2021), as Leoas ficaram em sexto lugar e a campeã na ocasião foi a Noruega.

