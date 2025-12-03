A- A+

Handebol Handebol Brasil vence Coreia e abre o Main Round com vitória no Mundial Seleção inicia fase decisiva com atuação consistente e mantém invencibilidade

O Brasil começou o Main Round do Mundial Feminino de Handebol com uma vitória segura por 32 a 25 sobre a Coreia do Sul, nesta quarta-feira (3), em Stuttgart. A seleção controlou o ritmo da partida, soube reagir aos momentos de pressão e contou com atuação decisiva de Bruna de Paula, escolhida MVP, para confirmar o resultado e seguir invicta na competição.

Equilíbrio marca o primeiro tempo

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio. O Brasil manteve vantagem durante boa parte dos 30 minutos iniciais, alternando boas sequências ofensivas e organização defensiva. A equipe chegou a abrir três gols de frente, mas viu a Coreia aproveitar um momento de instabilidade para virar o placar para 10 a 9, mantendo a liderança por alguns minutos.

A comissão técnica identificou a necessidade de ajustes e promoveu a entrada de Gabriela Bitolo, que ajudou a reorganizar a defesa e retomou o ritmo ofensivo. Bitolo marcou três gols consecutivos e recolocou o Brasil na liderança: 12 a 11. Na sequência, Larissa ampliou, e Alexandra fechou a etapa com mais três gols, levando o placar ao 16 a 11.

Brasil retoma o controle no segundo tempo

Na volta do intervalo, a Coreia ainda tentou reagir e diminuiu a diferença para dois gols, mas o Brasil rapidamente retomou o domínio do jogo. A defesa voltou a se impor e o ataque fluiu com variedade de jogadas.

Jogadoras como Larissa, Bruna, Alexandra, Giulia e Marcela mantiveram o ritmo, ampliaram a vantagem e levaram o placar a 28 a 19, a maior diferença do confronto. Sem perder o controle, a seleção administrou a reta final e fechou o jogo em 32 a 25.

Próximo desafio define futuro no Mundial

Com o resultado, o Brasil segue invicto e terá um dia de descanso antes do próximo compromisso, que pode selar a vaga nas quartas de final. A equipe enfrenta Angola, na sexta-feira (5), às 11h, com transmissão da SporTV e da Cazé TV.

Próximo jogo:



Brasil x Angola

Sexta-feira, 5 de dezembro

11h (horário de Brasília)

Transmissão: SporTV e Cazé TV

Com informações da assessoria

