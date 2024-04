A- A+

Jogos olímpicos Handebol: Pernambucana Fernanda Lima rompe LCA e está fora das Olimpíadas Atleta formada no Clube Português fez parte do elenco que foi campeão pan-americano e nono colocado no Mundial em 2023

Um dos prováveis nomes pernambucanos para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está fora. A ponteira Fernanda Lima, atleta do Elda Prestigio-ESP e presença constante nas convocações da seleção feminina de handebol, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em atividades com o clube.

Em publicação no Instagram, a atleta formada no Clube Português do Recife se pronunciou sobre a lesão, agradeceu o apoio e disse trabalhar para voltar o mais rápido possível para o alto rendimento.

"Sei que nada acontece por acaso e que no momento é difícil achar coisas positivas ou palavras de conforto mas acredito que tudo isso só me tornará mais forte. Obrigada pelas mensagens de carinho e preocupação de vocês, isso me conforta e me dá forças para continuar. Agora é colocar a cabeça no lugar e focar na recuperação para voltar o quanto antes para as quadras".

Também pernambucano, o técnico Cristiano Rocha lamentou a ausência de Fernanda. "Seria uma atleta com grandes chances de estar na lista final dos Jogos Olímpicos e que estava em grande fase no seu clube. Com certeza faz falta", disse.

Formada e revelada pelo treinador no Português, Cristiano acredita que a atleta terá oportunidade de disputar outras Olimpíadas na carreira. "Nesse momento todas ficam tristes, mas claro que, pelo fato dela ser pernambucana e a conhecer desde criança, ficamos sentidos. Porém, ela é jovem e se Deus quiser terá outras Olímpiadas pela frente", declarou.

Preparação para os Jogos Olímpicos

Durante o período de 6 a 16 de abril, as leoas participaram de um training camping na Polônia, onde enfrentaram as donas da casa em dois amistosos. No primeiro confronto, vitória por 30 x 20. Já na segunda partida, derrota por 26 x 22. No geral, Cristiano avalia como positiva o período de treinos e testes.

"Minha avaliação foi positiva, mais um momento de tirar dúvidas e tentar selecionar o melhor grupo possível. Toda atividade depois da classificação é muito importante. Conseguimos introduzir algumas coisas que queríamos para servir como base para os Jogos", avaliou.

Classificada para as Olimpíadas depois do ouro pan-americano, a seleção brasileira feminina de handebol está no Grupo B das Olimpíadas de Paris. As Leoas vão enfrentar Hungria, Holanda, Espanha, França e Angola. Quatro seleções se classificam para a segunda fase da competição.

"Internamente a gente avaliou como um sorteio positivo. Enfrentaremos a França, atual campeã olímpica e mundial, a Holanda que é outro time muito forte também, campeãs mundiais em 2019, mas ainda assim estamos confiantes e avançar às quartas de final", sentenciou Rocha.

