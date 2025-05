Handebol: Tamires Araújo é reconhecida mundialmente com prêmio de Fair Play nas Olimpíadas

A- A+

A jogadora da Seleção Brasileira de Handebol, Tamires Araújo Frossard, foi agraciada hoje com o Diploma Mundial de Fair Play na categoria “Pierre de Coubertin – Ato de Fair Play”, concedido pelo Comitê Internacional para o Fair Play (CIFP). A premiação aconteceu em Budapeste, Hungria, e reconhece atitudes de integridade e espírito esportivo que transcendem o resultado das competições.

O prêmio internacional destaca o gesto de Tamires durante uma partida contra a equipe de Angola nos Jogos Olímpicos, quando, mesmo em um momento decisivo, a atleta brasileira optou por uma conduta ética, colocando os valores do esporte acima da vitória.

A atitude de Tamires tornou-se símbolo de respeito, empatia e nobreza esportiva, sendo amplamente repercutida como exemplo a ser seguido em todo o mundo. Segundo o presidente do CIFP, Dr. Jenő Kamuti, a escolha pelo nome de Tamires representa “um reconhecimento por sua conquista exemplar no mundo do esporte e na promoção do fair play”.

Tamires Araújo, atleta de handebol - Foto: Orbán-Katona Domonkos – Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet/Sports Institute of Hungary

Além de exaltar o comportamento da atleta, a premiação reforça o papel de destaque do handebol brasileiro no cenário internacional, não apenas pelo desempenho técnico, mas também pelos valores que os atletas brasileiros representam dentro e fora das quadras.

A cerimônia foi seguida por um jantar de gala e contou com a presença de autoridades esportivas internacionais, reforçando a importância do prêmio no calendário do esporte mundial.

O gesto de Tamires Araújo confirma que a verdadeira vitória no esporte está na dignidade com que se joga.

Veja também