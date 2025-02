Hansi Flick defende arbitragem após duras críticas do Real Madrid: "Temos de protegê-los"

A- A+

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, saiu em defesa dos árbitros e comentou sobre a polêmica envolvendo a arbitragem espanhola, que gerou atritos entre o Real Madrid e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), além da LaLiga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol.

"Os árbitros são humanos e é normal que cometam erros. Temos de cuidar dos árbitros e protegê-los", afirmou Flick em entrevista coletiva nesta sexta-feira, seguindo a linha de pensamento do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

O treinador destacou que é fundamental que os árbitros sejam respeitados e protegidos, especialmente diante das críticas que enfrentam.

"É incrível o que acontece com eles e com suas famílias. É nossa responsabilidade protegê-los", comentou. Ele ainda mencionou a importância do VAR, afirmando que devemos confiar na tecnologia, já que "todos podem cometer erros, inclusive os árbitros".

A polêmica começou quando o Real Madrid enviou, em fevereiro, uma carta criticando a arbitragem após sua derrota por 1 a 0 contra o Espanyol. O clube reclamou de um gol anulado de Vinicius Júnior e da conivência do árbitro em uma entrada violenta de Romero em Mbappé. O Real também acusou manipulação do campeonato e exigiu os áudios do VAR.

A expulsão de Jude Bellingham, no empate contra o Osasuna, e sua subsequente suspensão de dois jogos aumentaram a tensão, gerando ataques ao árbitro José Munuera Montero nas redes sociais.

Em resposta, a RFEF lançou uma campanha de conscientização para promover o respeito aos árbitros, com a mensagem "Respeite o árbitro, respeite o futebol" sendo exibida nos estádios antes das partidas deste fim de semana.

Flick evitou comentar especificamente sobre a expulsão de Bellingham, mas ressaltou a importância de os clubes se concentrarem no desempenho de seus jogadores para vencerem as partidas, e não na arbitragem.

O Barcelona, líder do Campeonato Espanhol com 51 pontos, visita o Las Palmas neste sábado, às 17h (horário de Brasília). O Real Madrid, também com 51 pontos, recebe o Girona no domingo, às 12h15, sem Bellingham, que está suspenso.

