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FUTEBOL Hansi Flick mostra encanto com Raphinha no Barcelona e prega respeito ao Aston Villa de Emery O duelo desta terça-feira (2), no Camp Nou, é mais um teste de fogo para o Barcelona

As grandes apresentações de Raphinha não saem da cabeça de Hansi Flick. O treinador alemão do Barcelona voltou a exaltar seu artilheiro e revelou todo seu encanto com o brasileiro na prévia do duelo com o Aston Villa pela Champions League. O comandante aproveitou para exaltar a equipe de Unaí Emery, a quem pregou total respeito.

"Raphinha? Não posso estar mais feliz. Ele está entregando atuações incríveis, elogiou Flick. "Ele é um jogador muito focado, nosso capitão, e está mostrando sua enorme qualidade. Isso é muito importante para nós", destacou.

No sábado, na goleada por 6 a 1 diante do Alavés, por LaLiga, Raphinha anotou duas vezes e chegou a incríveis 17 em 12 partidas, além de ter contribuído com três assistências. Bem por isso, Flick pede para que a seleção controle sua carga física nos amistosos contra Japão e Singapura, dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.

Além do brasileiro, Flick também mostrou respeito e encanto com o técnico do Aston Villa, Unaí Emery. "É incrível para mim assistir ao time do Unai Emery. O começo (de temporada) deles não foi fácil, mas eles voltaram. Você pode ver a confiança que eles têm com a bola, como constroem o jogo a partir de trás... E o (Nicolas) Jackson está em um nível inacreditável", elogiou.

O duelo desta terça-feira, no Camp Nou, é mais um teste de fogo para o Barcelona após ser derrotado diante dos dois rivais fortes enfrentados até então: Paris Saint-Germain e Real Madrid

"(Emery) É um dos melhores treinadores do mundo. Suas equipes são rigorosamente disciplinadas, implacáveis em jogadas de bola parada e jogam com grande convicção. É um baita desafio diante de um técnico e um coletivo de primeira linha", descreveu a partida.

Flick aproveitou para frear as críticas de que sua equipe sofre diante dos mais fortes. "As coisas são como são e temos que mostrar do que somos capazes. Demos o nosso melhor e não há desculpas. Os resultados são diferentes, mas o nosso nível permanece o mesmo. Vejo a equipe jogando com confiança e convicção. Eles estão fazendo um bom trabalho."

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