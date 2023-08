Harden chama presidente dos 76ers de 'mentiroso' e se nega a continuar na equipe sob seu comando

A- A+

O armador James Harden, três vezes cestinha da NBA, garantiu que não voltará a jogar pelo Philadelphia 76ers enquanto Daryl Morey, a quem chamou de "mentiroso", estiver no comandando da franquia.

Harden e Morey, presidente esportivo dos Sixers, tiveram durante uma década um dos relacionamentos mais próximos entre um jogador e um executivo da NBA.

"Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte", disse Harden na China durante um evento de seu patrocinador Adidas.

"Deixa eu dizer mais uma vez: Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte", insistiu 'O Barba', de 33 anos.

As declarações incendiárias de Harden destacam tanto o rompimento com Morey, seu grande incentivador desde a fase do jogador no Houston Rockets (2012-2021), quanto a estagnação das negociações dos Sixers para sua transferência rumo a outras franquias.

O armador, MVP (jogador mais valioso) da temporada 2018 e 10 vezes All-Star, foi contratado pelo Sixers de Morey em fevereiro de 2022, quando queria deixar o Brooklyn Nets, franquia em permanente conflito apesar de contar então com três jogadores renomados, com Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving.

Harden deveria ter sido o parceiro ideal para Joel Embiid, escolhido MVP na última temporada, para o Sixers finalmente lutar pelo campeonato, mas suas duas participações nos playoffs terminaram com eliminações frustrantes na segunda rodada.

Em julho, Harden pediu sua saída à diretoria dos Sixers, liderada por Morey. A equipe entrou em várias negociações, principalmente com o Los Angeles Clippers, mas não recebeu nenhuma proposta satisfatória e decidiu que Harden deve se apresentar para a pré-temporada em setembro, segundo informações divulgadas pela imprensa no sábado.

Harden, cujo contrato termina no final da próxima temporada, não tem intenção de participar dos treinamentos de pré-temporada, disseram fontes próximas ao jogador ao portal de notícias esportivas The Athletic.

