Basquete

Harlem Globetrotters chega ao Recife com apresentação no Geraldão nesta sexta-feira (26)

Grupo combina basquete, humor e interação com o público

Harlem Globetrotters realiza apresentação no Ginásio Geraldão, no Recife, na noite desta sexta-feira (26)Harlem Globetrotters realiza apresentação no Ginásio Geraldão, no Recife, na noite desta sexta-feira (26) - Foto: Harlem Globetrotters/Divulgação

O Harlem Globetrotters, grupo que combina basquete, humor e interação com o público, desembarca no Recife nesta sexta-feira (26), com apresentação única no Ginásio Geraldão, na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade, às 20h.

Criado nos Estados Unidos há quase 100 anos, o Harlem Globetrotters já se apresentou em mais de 120 países e realiza uma turnê nacional que passará por cerca de 25 cidades entre setembro e outubro de 2025.

Para a performance na capital pernambucana, parte dos ingressos já está esgotada. Restam apenas entradas para a Arquibancada Superior, Arquibancada Inferior e Cadeira de Quadra. 

Os ingressos custam a partir de R$ 110 e estão disponíveis nos quiosques da Bilheteria Digital e site oficial da marca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Harlem Globetrotters (@harlemglobetrotters)


A produção local é da Festa Cheia Produções, que também disponibiliza informações adicionais no perfil no Instagram @festacheia.

Setores
As áreas Tribuna VIP e Camarotes não têm mais disponibilidade. A organização alerta que os setores restantes também estão próximos da lotação máxima.

Serviço:
Harlem Globetrotters no Recife
Data: dia 26 de setembro, às 20h
Local: Geraldão (av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife)
Valor: a partir de R$ 90 (no site e nos quiosques da Bilheteria Digital)

Com informações da assessoria.

