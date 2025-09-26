A- A+

Basquete Harlem Globetrotters chega ao Recife com apresentação no Geraldão nesta sexta-feira (26) Grupo combina basquete, humor e interação com o público

O Harlem Globetrotters, grupo que combina basquete, humor e interação com o público, desembarca no Recife nesta sexta-feira (26), com apresentação única no Ginásio Geraldão, na Imbiribeira, na Zona Sul da cidade, às 20h.

Criado nos Estados Unidos há quase 100 anos, o Harlem Globetrotters já se apresentou em mais de 120 países e realiza uma turnê nacional que passará por cerca de 25 cidades entre setembro e outubro de 2025.

Para a performance na capital pernambucana, parte dos ingressos já está esgotada. Restam apenas entradas para a Arquibancada Superior, Arquibancada Inferior e Cadeira de Quadra.

Os ingressos custam a partir de R$ 110 e estão disponíveis nos quiosques da Bilheteria Digital e site oficial da marca.





A produção local é da Festa Cheia Produções, que também disponibiliza informações adicionais no perfil no Instagram @festacheia.



Setores

As áreas Tribuna VIP e Camarotes não têm mais disponibilidade. A organização alerta que os setores restantes também estão próximos da lotação máxima.

Serviço:

Harlem Globetrotters no Recife

Data: dia 26 de setembro, às 20h

Local: Geraldão (av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife)

Valor: a partir de R$ 90 (no site e nos quiosques da Bilheteria Digital)

Com informações da assessoria.

