Basquete Harlem Globetrotters se apresenta no Geraldão em setembro; saiba como adquirir ingressos Grupo é conhecido por promover partidas com foco no espetáculo e na interação com a plateia

O time norte-americano Harlem Globetrotters volta ao Brasil após quase dez anos. Recife está entre as cidades que receberão a nova turnê do grupo, com apresentação marcada para 26 de setembro, às 20h, no Ginásio Geraldão.

A equipe integra uma turnê nacional que passará por cerca de 25 cidades entre setembro e outubro de 2025. O formato do evento mistura basquete com elementos de entretenimento, como acrobacias, humor e participação do público.

Fundado em 1926, o Harlem Globetrotters tem atuação voltada para o público geral e já se apresentou em mais de 120 países. O grupo é conhecido por promover partidas com foco no espetáculo, priorizando a exibição de habilidades técnicas e a interação com a plateia.

A apresentação no Recife tem produção local da Festa Cheia Produções. Os ingressos serão vendidos em duas etapas:

A pré-venda será a partir de 14 de agosto, às 17h, com desconto exclusivo para participantes do grupo VIP no WhatsApp. O link está disponível no perfil @mpgroup.music.

Já a venda geral inicia a partir da meia-noite do dia 18 de agosto, no site e nos quiosques da Bilheteria Digital. Os ingressos custam a partir de R$ 90.

Informações adicionais estão disponíveis nos perfis @mpgroup.music e @festacheia.



Serviço:

Harlem Globetrotters em Recife

Data: dia 26 de setembro, às 20h

Local: Geraldão (av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife)

Valor: a partir de R$ 90 (no site e nos quiosques da Bilheteria Digital)/Link para desconto

