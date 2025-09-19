A- A+

Basquete Harlem Globetrotters se apresentam no Geraldão e setores já estão esgotados Equipe norte-americana de basquete fará espetáculo em Recife no dia 26 de setembro com ingressos limitados

O Harlem Globetrotters chega a Recife no dia 26 de setembro para uma apresentação no Geraldão, às 20h. Parte dos ingressos já está esgotada, restando apenas entradas para a Arquibancada Superior, Arquibancada Inferior e Cadeira de Quadra.

Ingressos esgotados em alguns setores

As áreas Tribuna VIP e Camarotes não têm mais disponibilidade. A organização alerta que os setores restantes também estão próximos da lotação máxima.

Criado há quase 100 anos, o Harlem Globetrotters combina basquete, humor e interação com o público em apresentações realizadas em mais de 120 países.

Informações de venda

Os ingressos custam a partir de R$110 e estão disponíveis no site e nos quiosques da Bilheteria Digital. A produção local é da Festa Cheia Produções, que também disponibiliza informações adicionais no perfil @festacheia.

Com informações da assessoria

