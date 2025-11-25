A- A+

Futebol Harry Kane nega investida do Barcelona e exalta boa fase no Bayern: 'Me sinto confortável' "Não tive contato com ninguém", afirmou o atleta ao jornal alemão Bild. Com 24 gols em 18 partidas, o centroavante é um dos destaques da equipe e exaltou a fase atual

O atacante Harry Kane quebrou o silêncio no que diz respeito ao interesse do Barcelona. O jogador, que vive grande fase no Bayern de Munique, disse não ter sido procurado pelo clube espanhol e exaltou o seu momento no gigante alemão.

"Não tive contato com ninguém", afirmou o atleta em matéria publicada pelo jornal alemão Bild. Com 24 gols em 18 partidas, o centroavante é um dos destaques da equipe e exaltou a fase atual.



"Ninguém me contatou e me sinto muito confortável na situação atual, mesmo que não tenhamos conversado com a diretoria do Bayern sobre a minha situação", completou o experiente centroavante de 32 anos.



A questão ganhou força após a imprensa espanhola noticiar que Kane era o nome escolhido para ocupar o lugar o polonês Robert Lewandowski. De acordo com o periódico espanhol Mundo Deportivo as negociações estariam adiantadas.

Kane, no entanto, tratou de esfriar qualquer tipo de especulação em torno de uma possível transferência para a Espanha. "Estou muito feliz em Munique. Dá para ver isso pelo meu desempenho em campo. Se houver contato (do Barcelona), veremos o que acontece. Mas não estou pensando na próxima temporada", disse o atleta.



Com contrato até junho de 2027, o artilheiro mostrou não estar preocupado com o seu futuro. "Não tenho pressa e é muito improvável que algo mude depois desta temporada. Tenho certeza de que conversarei com o Bayern nos próximos meses e, então, veremos o que é melhor", comentou.



O Bayern de Munique vai a campo nesta quarta-feira, pela quinta rodada da Champions League, e terá um grande desafio pela frente Os alemães enfrentam o Arsenal na Inglaterra. Com 100% de aproveitamento, a equipe do técnico Vincent Company venceu todos os seus quatro jogos na competição.

Veja também