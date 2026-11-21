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FUTEBOL Harry Kane passa por cirurgia bem-sucedida no tornozelo esquerdo Lesão aconteceu durante o empate por 1 a 1 com o Colônia, pelo Campeonato Alemão

Vítima de uma lesão que o manterá afastado dos gramados por vários meses, o Bola de Ouro Harry Kane passou por uma cirurgia bem-sucedida no tornozelo esquerdo, anunciou o Bayern de Munique neste sábado (21).

O clube havia informado na noite de sexta-feira, após o empate em 1 a 1 contra o Colônia, pelo Campeonato Alemão, que seu principal atacante sofreu uma lesão na sindesmose esquerda, uma articulação fibrosa que une a tíbia e a fíbula logo acima do tornozelo.

Harry Kane sofreu uma lesão na partida do Campeonato Alemão. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / AFP

O tempo de recuperação de Kane é estimado em "meses", segundo o Bayern. De acordo com a imprensa alemã, o jogador deve retornar em março do ano que vem.

"Os altos e baixos da vida! Obviamente, estou muito desapontado com esta lesão, mas, como sempre, é uma oportunidade para demonstrar resiliência e evolução visando 2027", reagiu Kane em suas redes sociais.

"Voltarei renovado e pronto para a reta final da temporada!", prometeu o artilheiro das últimas três edições do Campeonato Alemão, que publicou uma foto sentado na cama do hospital com uma bota ortopédica no pé esquerdo.

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