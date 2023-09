A- A+

Liga dos campeões Harry Maguire fica de fora do confronto da Champions League contra o Bayern de Munique O zagueiro do Manchester United estará ausente da partida pela Liga dos Campeões devido a uma lesão não revelada

Apesar de estar no banco durante a derrota do último sábado (16) por 3 a 1 para o Brighton, Maguire não fez parte do elenco anunciado pelo clube nesta terça-feira (19), que irá enfrentar o Bayern de Munique na próxima quarta-feira (16) pela primeira rodada da Liga dos Campeões. Não está claro qual lesão específica ele tem, e sua disponibilidade para a viagem de sábado a Burnley para o confronto pela Premiere League é incerta.

Para a viagem à Baviera, o Manchester United confirmou uma convocação de 21 jogadores, que inclui as contratações de verão Altay Bayindir, Rasmus Hojlund, Andre Onana e Sergio Reguilon. Além disso, o jovem Hannibal Mejbri, que marcou na partida contra o Brighton, ao lado de Dan Gore e Omari Forson, foram incluídos no elenco.

Elenco escolhido pelo Manchester United para viagem ao Bayern de Munique:

Goleiros: Altay Bayindir, Tom Heaton, Andre Onana, Radek Vitek.

Defensores: Victor Lindelof, Lisandro Martinez, Sergio Reguilon, Diogo Dalot, Jonny Evans.

Meio-campistas: Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Casemiro, Facundo Pellistri, Scott McTominay, Dan Gore, Hannibal.

Atacantes: Anthony Martial, Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Omari Forson.

Veja também

Polêmica CBF reconhece erro em pênalti não marcado para Grêmio contra Corinthians e divulga diálogo do VAR