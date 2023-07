A- A+

Copa do Mundo Feminina Com hat-trick de Ary Borges, Brasil goleia Panamá em sua estreia na Copa do Mundo feminina O resultado deixou a Seleção Brasileira na liderança isolada do grupo F; Marta saiu do banco e também estreou no Mundial

Não tinha como ser melhor. Sem dificuldades, o Brasil confirmou o favoritismo e goleou o Panamá por 4 a 0 em sua estreia da Copa do Mundo de 2023. O confronto aconteceu na manhã desta segunda-feira (24), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. Quem se destacou na partida foi a meia Ary Borges, que fez três gols e deu uma assistência.

Com o resultado, o Brasil lidera o grupo F do Mundial, uma vez que a França ficou apenas no empate contra a Jamaica.

O Brasil volta a campo neste sábado (29) no grande duelo contra a França, às 7h. O Panamá encara a Jamaica no mesmo dia.

O jogo

A Seleção Brasileira se impôs do início ao fim da partida contra o Panamá. Logo no primeiro minuto do confronto, Debinha e Bia Zaneratto tabelaram e Luana foi parada pela goleira.



E de tanto pressionar, saiu o primeiro gol brasileiro. Aos 19 minutos, Debinha fez ótima jogada pelo lado esquerdo e cruzou com perfeição para Ary Borges, que cabeceou sem chances de defesa.

Antes de descer para o intervalo, o Brasil ampliou o placar novamente com Ary. Aos 39 minutos, Tamires fez uma grande jogada pela esquerda e acertou o cruzamento na cabeça de Ary Borges, que foi parada pela goleira mas aproveitou o rebote para fazer seu segundo gol.

O Brasil não deu tempo do Panamá se organizar no intervalo. Logo aos três minutos saiu um golaço brasileiro numa bela jogada, iniciada novamente pelo lado esquerdo. Com a participação de três jogadoras, a bola caiu nos pés de Ary Borges dentro da área, que ao invés de tentar o hat-trick, deu um passe de calcanhar para Bia Zaneratto fazer o terceiro.

E cabia mais. Ary Borges quis terminar com a nota 10. Com ótimo senso de posicionamento, ela aproveitou o cruzamento de Geyse e cabeceou para fazer o hat-trick. Ary se tornou a primeira brasileira a fazer três gols em sua estreia de Copa do Mundo.

Histórico

Aos 35 minutos do segundo tempo, a Rainha Marta entrou em campo no lugar de Ary. A melhor jogadora da história do futebol entrou para a disputa da sua sexta Copa do Mundo aos 37 anos.

Ficha técnica:

Brasil 4

Letícia; Antônia (Bruninha), Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana (Duda Sampaio), Ary Borges (Marta), Kerolin e Adriana; Debinha (Geyze) e Bia Zaneratto (Gabi Nunes). Técnica: Pia Sundhage

Panamá 0

Bailey; Castillo, Vargas (Montenegro), Pinzón, Baltrip-Reyes e Jaén (Natis); Mills (Cedeno), Quintero (Salazar), González e Cox (Cedeno); Riley (Tanner). Técnico: Ignacio Quintana.

Local: Hindmarsh Stadium (Adelaide/AUS)

Árbitra: Cheryl Foster

Assistentes: Michelle O'Neill e Franca Overtoom

Gols: Ary Borges (19’ 1° tempo); Ary Borges (39’ 1° tempo); Bia Zaneratto (3’ 2° tempo); Ary Borges (25’ 2° tempo)



