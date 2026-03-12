A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Hat-trick de Valverde contra o City repete feito raríssimo do Real Madrid após quase 60 anos Uruguaio se torna apenas o segundo meio-campista do clube a marcar três gols em um jogo da Champions

A noite de 12 de março de 2025 entrou para a história do Real Madrid. Em um jogo que parecia prometer dificuldades diante do Manchester City, o clube espanhol respondeu com autoridade e venceu por 3 a 0, garantindo vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa.

O grande protagonista foi o uruguaio Federico Valverde. O meio-campista marcou os três gols da partida, protagonizando um hat-trick que já ocupa lugar especial na história do clube merengue na principal competição europeia.

Os gols resumiram bem as qualidades do jogador. O primeiro saiu na base da força e da arrancada; o segundo mostrou a capacidade de finalização com os dois pés; e o terceiro revelou oportunismo dentro da área, em lance comparado por analistas a movimentos clássicos de finalizadores históricos.

O hat-trick de Valverde tem um peso histórico adicional: ele se tornou apenas o segundo meio-campista do Real Madrid a marcar três gols em um único jogo da Champions. De acordo com o Marca, o único caso semelhante havia ocorrido em 1968, quando o clube espanhol enfrentou o Apollon Limassol na primeira fase da antiga Copa dos Campeões da Europa.

Na longa trajetória do Real Madrid no torneio, os hat-tricks sempre foram protagonizados principalmente por atacantes. A lista começou em 1957, quando o argentino Héctor Rial marcou três vezes contra o Royal Antwerp.

Depois vieram lendas ofensivas do clube como Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás, responsáveis por consolidar a tradição goleadora do time nas primeiras décadas da competição.

