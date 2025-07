Hausday 2025: Recife sedia provas de cross training, corrida de rua e beach tennis

A- A+

Entre os dias 8 e 10 de agosto, a capital pernambucana será palco da mais nova edição do Hausday. Promovido pela Hausport, o evento será no Clube FPS Sports e terá atividades físicas e experiências para os interessados em vida saudável, bem-estar e performance.





Com programação intensa, o evento reúne três modalidades em ascensão: cross training (Haus Games), corrida de rua (Haus Run) e beach tennis (Haus Play). Com espaços instagramáveis e ambientes de descanso estruturados, a expectativa dos organizadores é que o evento atraia ainda mais interessados do que no ano passado.



De acordo com os organizadores, o Hausday busca se posicionar como um evento com alto potencial de viralização e engajamento nas redes. Neste ano, a edição também deverá contar com cobertura especial, com conteúdo em tempo real.

Em 2024, a edição aconteceu em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e superou a marca de mil atletas inscritos. Com a chegada ao Recife, a estimativa da organização é ampliar a cobertura digital e integrar influenciadores, marcas fitness, boxes de cross, assessorias de corrida e clubes de beach tennis, que movimentam a cena esportiva online da capital.

Veja também