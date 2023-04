Heat x Bucks e Lakers x Grizzlies: Confira os jogos dos playoffs da NBA desta segunda-feira (24)

A- A+

Em confronto de azarados e recheado de lesões, Miami Heat e Milwaukee Bucks devem contar com as duas principais estrelas no confronto desta segunda-feira (24), a partir das 20h30. Já no segundo jogo do dia, em encontro mais quente até aqui nos playoffs da NBA, Los Angeles Lakers e Memphis Grizzlies começam a disputar a bola laranja às 23h.

Miami Heat x Milwaukee Bucks (2x1)

Num confronto que já viu Giannis Antetokounmpo e Tyler Herro ficarem de fora por lesão, para o jogo quatro, ao menos, o Milwaukee deve poder contar com o grego, sua maior estrela.

Donos da melhor campanha na fase de classificação, os Bucks surgiram como grandes favoritos para o duelo, mas logo na primeira partida o Heat tratou de mostrar as credenciais e venceu fora de casa. O fato de Giannis ter atuado apenas dez minutos nos últimos três jogos certamente foi um fator que ajudou a equipe da Flórida abrir a atual vantagem.

Los Angels Lakers x Memphis Grizzlies (2x1)

Esse é o duelo em que os ânimos ficaram mais à flor da pele até aqui, principalmente entre Dillon Brooks e Lebron James, que trocam farpas desde o jogo um. Nesta segunda, Lakers e Grizzlies fazem o jogo quatro apenas com uma grande ausência, a de Steve Adams, pivô de Memphis, que não atua já há algumas semanas.



Na última partida entre as equipes, Brooks e Lebron protagonizaram uma cena inusitada. O atleta de Memphis acertou um soco nas partes íntimas de King James, que foi punido com uma falta flagrante dois e foi expulso do confronto. A NBA revisou a falta duarante a semana e decidiu que o ala poderá participar do jogo desta noite, em Los Angeles.

Onde assistir e horários:

- Miami Heat x Milwaukee Bucks - Amazon Prime-20h30;

- Los Angels Lakers x Memphis Grizzlies - Amazon Prime, Sportv2, Band, TNT Sports, Twittch/Gaules-23h

