Heat x Nets e Bucks x Nuggets; saiba onde assistir as partidas da noite de sábado (25) da NBA

Neste sábado (25), a noite para o fã de basquete será recheada de confrontos que prometem muito e difícil será escolher qual partida assistir. Às 21h, Miami Heat e Brooklyn Nets disputam por uma vaga direta aos playoffs na conferência leste. Em seguida, às 22h, Denver Nuggets e Milwaukee Bucks fazem duelo das duas melhores equipes da temporada.

- Miami Heat x Brooklyn Nets - Amazon Prime - 21h

De olho na classificação direta aos playoffs e querendo fugir do play-in, Miami Heat (6º) e Brooklyn Nets (7º) estão partida a partida disputando o sexto posto na tabela de classificação - atá a sexta colocação a equipe se garante direto aos playoffs, do sétimo ao décimo se disputa o play-in -, e a próximo jogo será primordial na definção dos posicionamentos das franquias.

Liderados por Jimmy Butler, o Miami venceu quatro dos últimos cinco jogos e vivem bom momento na temporada. Por outro lado, o Brooklyn está vivendo uma descendente e perdeu todos os últimos cinco jogos. A pretensão dos Nets nesta temporada mudaram bastante após as saídas de Kyrie Irving e Kevin Durant.

- Milwaukee Bucks x Denver Nuggets - ESPN 2 - 22H

Líderes das suas conferências e já classificados, Milwaukee Bucks e Denver Nuggets fazem um confronto que poderá ser a final da atual temporada da NBA. Além da disputa pelo posto de equipe favorita ao título, a partida também poderá brindar o fã da bola laranja com o embate entre os pivôs Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, dois dos atletas mais dominantes da liga.

