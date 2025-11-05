A- A+

Corrida Heineken 0.0 Running Experience volta a movimentar a orla de Boa Viagem em dezembro Com inscrições abertas, evento está marcado para o dia 14 de dezembro

A Heineken 0.0 Running Experience está de volta a Recife. No dia 14 de dezembro, a Avenida Boa Viagem será o ponto de encontro para corredores de diferentes níveis participarem da segunda edição da corrida que une esporte, bem-estar e experiência de marca.

Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a prova promete reunir atletas amadores e profissionais em uma manhã voltada à superação e à celebração da vida ativa. O evento busca reforçar a proposta da Heineken 0.0 de incentivar o equilíbrio entre diversão e responsabilidade, estimulando a prática esportiva e o consumo consciente.

A corrida também contará com atividades interativas e ativações exclusivas ao longo do percurso e na arena montada à beira-mar, tornando o momento uma verdadeira experiência para quem participa e acompanha.

Com assinatura da Agência Delux, as inscrições estão abertas, com valores a partir de R$ 159,00, disponíveis nos sites da Ticket Sports e Ticket Simples. Mais informações estão no perfil oficial da corrida: @00runningexperience.

Com informações da assessoria

