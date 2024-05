A- A+

Rio Grande do Sul Helicóptero de Neymar está sendo utilizado para resgatar vítimas no Rio Grande do Sul; veja vídeo Nesta quarta-feira (8), a aeronave ajudou a resgatar uma mulher ferida gravemente, na cidade de Eldorado do Sul

Nesta quarta-feira (8), no período da tarde, o helicóptero particular do atacante Neymar, do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, ajudou a resgatar uma mulher ferida gravemente, na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. As imagens foram publicadas pelo Sentinela 24h (veja abaixo).

Por conta da enchente no Estado, o município recebeu, recentemente, ordem de evacuação por parte do prefeito Ricardo Alves.

Na terça-feira (7), por meio de suas redes sociais, o jogador brasileiro já havia feito uma publicação informando que estava mandando mantimentos para os gaúchos através de suas aeronaves.

O helicóptero de Neymar é um Airbus H145, de porte médio. O modelo é bastante usado como ambulância aérea, uma vez que tem a possibilidade de carregar até duas macas.

