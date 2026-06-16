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Copa do Mundo Cantor pernambucano homenageia o craque senegalês Sadio Mané Single sobre a luta do atacante do Senegal fora das quatro linhas marca o primeiro trabalho solo de Hélio Abulidu

O Senegal de Sadio Mané estreia, nesta terça-feira (16), contra a temida França. Independente do resultado da partida, o craque já ganhou sua homenagem. O cantor e compositor Hélio Abulidu lança o single “Mané de Bambali”, dedicado ao trabalho do atacante dentro e, principalmente, fora dos campos.

Conhecido pelas ações humanitárias no Senegal, Mané já construiu escolas, hospitais, doou computadores, ajuda famílias financeiramente e investe no acesso a internet para seu povo. “Ele é diferente de todos”, diz Hélio, que se inspirou na trajetória do jogador para compor a canção.

Também integrante da banda afro-pernambucana Abulidu, Hélio já entrega que, antes da música, “veio primeiro o futebol”. Não deu outra, seu primeiro trabalho solo une a bola, a luta, a resistência e a comunidade. Para o artista, Mané representa bem isso. “Tudo que ele pode fazer pela comunidade dele, ele faz e isso me deixa muito encantado”.

Quando perguntado sobre a torcida na Copa, Hélio está com Mané, mas sabe que o jogo contra os franceses não vai ser fácil. O artista também comenta as polêmicas que envolvem a forma que os Estados Unidos estão recebendo os atletas. A seleção do Senegal foi uma das várias equipes revistadas no aeroporto.

“Não é porque estamos reunidos, que estamos unidos”, pondera sobre o torneio de 48 times, o maior da história das Copas.

Bebendo do Mbalax, ritmo mais popular no Senegal, a letra, voz e violão de Abulidu traz versos inteligentes como: “Seu povo Sadio quer vencer / Seu povo Sadio quer ser”. “Mané de Bambali” já está disponível nas plataformas digitais e conta com um clipe gravado em Jaboatão dos Guararapes. A produção, mixagem e masterização ficou por conta de Thiago Brandão.

Assista ao clipe:





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