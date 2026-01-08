Hélio avalia preparação do Náutico para estreia em 2026 e cita busca por título do Pernambucano

A- A+

“Pernambucano foi feito para ganhar”. Com essa frase, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, destacou a confiança do clube na preparação para a disputa do Estadual em 2026. A meta dos alvirrubros, além da busca pelo título, é ampliar o calendário do Timbu em 2027.





“Estamos aqui para buscar calendário para o Náutico (em 2027). É inadmissível pela grandeza do clube não estarmos na Copa do Nordeste e Copa do Brasil em 2026. É responsabilidade nossa fazer o Náutico ter esse calendário. São competições que trazem bilheteria, dinheiro, mais jogos para os sócios irem a campo, além de fazer jogos contra as principais equipes da região”, afirmou o treinador, avaliando como positivo o trabalho do Timbu na pré-temporada.



“Foi dentro do normal do que é o futebol brasileiro. Não vamos lamentar tempo de preparação ou início mais cedo da competição em relação aos outros estaduais. O que queremos mesmo é resultado. Trabalhamos em cima de um princípio básico de manter o modelo de jogo. O Pernambucano, para o Náutico, foi feito para ganhar. Não podemos entrar pensando em outra coisa”, apontou.



“Temos alguns jogadores novos e trabalhamos essa semana voltados para a estrutura tática. Não podemos ficar preocupados com falta de ritmo e competitividade. Eu abro mão de amistosos porque, em temporada curta, se você faz amistoso perde dois treinos. A conotação dos amistosos leva o jogador a fazer aquilo que ele quer fazer no jogo e, consequentemente, eu preciso dar um tempo de recuperação. Prefiro ter o treino, dentro daquilo que podemos moldar”, explicou.



O Náutico estreia no Pernambucano nesta sexta-feira (9), contra o Maguary, nos Aflitos.

