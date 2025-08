A- A+

Futebol Hélio Borges destaca boa fase do Náutico na Série C, mas prega humildade nos próximos jogos Timbu vem de uma sequência de sete jogos sem perder na competição

Sete jogos de invencibilidade, terceiro lugar na Série C com 26 pontos e muito próximo de avançar para a segunda fase da competição. O atual cenário do Náutico na Terceira Divisão é animador para os torcedores e o elenco alvirrubro.

O atacante Hélio Borges, no entanto, ressaltou que é importante ter cautela nesta reta final da primeira fase da Série C.

“A gente vem forte nesta reta final da primeira fase da série C, mas sabemos que é difícil se manter. Então, estamos com muita humildade, muito pé no chão para seguir trabalhando, se dedicando, para quando chegar no final de semana, a gente sempre buscar a vitória”, comentou.

O próximo compromisso do Timbu, aliás, será contra o Londrina, fora de casa, no próximo domingo (10), às 11h. O duelo promete ser um jogo de seis pontos para o Náutico, que detém a mesma pontuação do Tubarão, levando a melhor apenas por ter dois gols a mais de saldo.

Hélio reconheceu que a partida deve ser difícil, tanto pelo Tubarão ser o segundo melhor mandante da competição quanto pelo horário do jogo. O atacante, no entanto, garantiu que a equipa irá em busca do quarto triunfo consecutivo.

“É um jogo difícil contra a equipe do Londrina. Eles são muito fortes em seus domínios, mas a gente vai lá, com muita humildade. Confiamos no nosso trabalho e vamos, se Deus quiser, conseguir uma vitória”, iniciou.

“É como Hélio dos Anjos fala: a gente já tem uma identidade dentro e fora de casa. Vamos buscar impor o nosso estilo de jogo. É um jogo que é às 11 horas da manhã, mas a gente tem que se adaptar a esse horário”, completou.



