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Futebol Hélio carrega bom retrospecto em jogos contra o Operário; confira estatística Treinador do Náutico perdeu apenas uma vez em seis encontros anteriores contra o Fantasma

Pela sétima vez na carreira, o técnico Hélio dos Anjos terá pela frente o Operário-PR como adversário. Nos seis jogos anteriores, sendo dois deles sob o comando do Náutico, o profissional colecionou apenas um tropeço. Timbu e Fantasma se enfrentam neste sábado (16), no Germano Kruger, pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026.

Vitórias

Os dois primeiros jogos contra o Operário-PR na carreira foram justamente treinando o Náutico. Pela Série B 2021, foram duas vitórias, sendo 5x0 nos Aflitos e 2x1 no Germano Kruger.

Na Série B 2022, Hélio estava treinando a Ponte Preta. No confronto da ida, em Ponta Grossa, o profissional viu a Macaca ser derrotada por 2x0. Na volta, triunfo por 3x0 em Campinas.

Os jogos mais recentes foram pela Série B 2024. Ambos terminaram em empate por 1x1. A diferença é que em um deles Hélio estava treinando o Paysandu e no outro estava à frente do CRB.

Quando o recorte é invertido, o bom prognóstico não se repete. Técnico do Operário-PR, Luizinho Lopes enfrentou o Náutico em cinco oportunidades, com apenas uma vitória, por 4x2, na Arena de Pernambuco, quando treinou o Confiança pela Série C 2018. Na mesma edição do torneio, mas jogando como mandante, o treinador viu os sergipanos serem derrotados por 3x2.

Na Série C 2019, pelo Treze, Luizinho Lopes saiu derrotado para o Náutico por 1x0, nos Aflitos. Em seguida, o treinador ficou no empate nos dois jogos mais recentes, sendo um 0x0 pelo Confiança (Série B 2021) e 2x2 à época em que estava no Brusque, pela Série C 2023.

O Náutico é o atual quarto colocado da Série B 2026, com 13 pontos. O Operário é o oitavo, com 12.

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