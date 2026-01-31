Hélio celebra desempenho do Náutico na primeira fase, mas liga alerta para semi: "Outro mundo"

A- A+

Depois de mais um resultado positivo construído pelo Náutico no Campeonato Pernambucano, o técnico Hélio dos Anjos já virou a chave pensando na próxima fase. O treinador alvirrubro elogiou o desempenho da equipe nos sete primeiros jogos da primeira fase, mas deixa claro que no mata-mata o time tem que estar preparado pelo que vem pela frente.

Neste sábado, o Timbu encerrou a primeira fase do Estadual com um triunfo sobre o Vitória, por 3x2, no Arthur Tavares, em Bonito. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre Santa Cruz e Decisão, que se enfrentam nas quartas de final.

"Com duas rodadas de antecedência, nós conseguimos algo altamento positivo e necessário para a sobrevivência do Náutico. Então, a gente tem que ver que foi altamente positiva esta primeira fase no aspecto geral", pontuou Hélio.

"Agora, a próxima fase é outro mundo, é outra vida, outra situação, mas o Náutico está sempre muito preparado para a decisão. Teremos dois jogos decisivos contra Santa Cruz ou Decisão e vamos estar preparados. O mais importante é que o grupo está confiante, consciente que vamos melhorar consideravelmente para prolongar a temporada com grandes resultados", complementou.

Com o término da primeira fase, o Náutico agora terá 11 dias para descansar e focar na evolução do elenco, de olho na semifinal do Estadual. Hiato de tempo celebrado por Hélio, ao comentar o desempenho da equipe neste sábado.

"Acima de tudo, estou consciente que foi bom para esse grupo que jogou, bom para os jogadores jovens que entraram e, naturalmente, a gente agora sabe que teremos um tempo maior de preparação para a próxima fase e sabemos, também, que independente do adversário, serão jogos super decisivos, e nós gostamos de decisão", enfatizou.

