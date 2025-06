A- A+

Futebol Hélio celebra recuperação de Kuki: "faz parte do crescimento do clube" Ex-atacante se recupera de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em abril

Kuki já pisou nos Aflitos milhares de vezes. Como jogador e membro da comissão técnica. Mas a presença dele no jogo passado do Náutico, diante do Maringá, pela Série C do Campeonato Brasileiro, foi especial. Marcou o retorno do ídolo alvirrubro após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em abril.





O ex-atacante passou 19 dias internado em um hospital do Recife para se tratar do problema. Nesse intervalo de tempo, nasceu a filha, Helena, fruto da relação com Vanessa, a esposa. Além de amigos e família, Kuki recebeu suporte do Náutico, clube em que é o terceiro maior artilheiro da história, além dos rivais Santa Cruz e Sport.

Após ter alta e seguir com a recuperação, o jogador decidiu acompanhar a partida do Náutico. No confronto diante do Maringá, aliás, o atleta recebeu homenagens do clube. Os jogadores usaram uma camisa especial em homenagem ao artilheiro. O uniforme trouxe a assinatura do baixinho nas costas e o selo “Tamo junto, Kuki”. O padrão utilizado será leiloado e toda a renda será destinada ao tratamento do ex-camisa 11.

“Kuki esteve com a gente na concentração.. Eu estava preocupado com o fato dele ir para o jogo porque o lado emocional para uma pessoa que passou pelo processo é complicado. Ele chora toda hora, sentimento à flor da pele, mas ele é fundamental. É um exemplo”, elogiou o técnico Hélio dos Anjos.

Os dois trabalharam juntos em 2006, ano em que o Náutico conseguiu o acesso à Série A. “Não canso de citar como ele jogou o jogo decisivo contra o Ituano, em 2006. Ele estava sem condições de entrar em campo, não conseguia colocar a chuteira. Ele machucou na véspera do jogo contra o Avaí, na Ressacada. Não viajou e ficou aqui pra entrar no último jogo da classificação”, relembrou.

“Kuki é meu amigo particular. Sempre conversamos e ele sempre me passou mensagens em datas especiais. Não podemos lamentar: temos de dar força pra ele, estar todos juntos. Achei bonita a homenagem da torcida. Ele faz parte da vida do Náutico não somente pelos gols, mas faz parte pelo crescimento no clube. Ele é formado em fisioterapia, não somente sendo auxiliar de campo como também um dos fisioterapeutas nosso”, citou.

O Náutico promoverá um jantar de adesão para arrecadar dinheiro para fazer uma estátua de Kuki, que será colocada na sede. Além disso, vai leiloar um item histórico do artilheiro.

