Futebol Hélio celebra vitória do Náutico, elogia adversário e lamenta estado do gramado dos Aflitos Timbu venceu o Maringá por 2x1, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico voltou a ficar colado no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (16), o Timbu venceu o Maringá por 2x1, nos Aflitos, e terminou a rodada na nona posição, com 12 pontos, um abaixo do Ituano, em oitavo. O técnico Hélio dos Anjos elogiou o time adversário e celebrou a vitória que mantém os pernambucanos perto da vaga que leva ao quadrangular do acesso.

“Enfrentamos uma equipe com um modelo de jogo de mais de dois anos, vice-campeã paranaense, passando nas semifinais do Athletic, fora de casa. Um time de ligação direta o tempo todo. Não tínhamos como marcar pressão o tiro de meta deles. Trabalham com sete jogadores na estrutura ofensiva. Sabíamos que é o único time no futebol brasileiro que marca individualmente o tempo todo”, iniciou.

"Fizemos um jogo totalmente em função do adversário. Tivemos dois períodos de treinos a mais do que quando tivemos a semana aberta. O trabalho foi para sair da marcação individual deles e criar situações. Poderíamos ter definido o jogo no primeiro tempo. Estamos a um ponto do oitavo colocado. A competição é equilibrada, com muitos empates. Isso nos dá chance para, na próxima rodada, estarmos bem colocados", completou.

Em contrapartida, o técnico criticou o estado do gramado dos Aflitos.

“Falei no vestiário que era um absurdo os Aflitos ficar 30 dias parado. Queria que vocês entrassem no campo para ver o que é um time jogar no campo que jogamos. ‘Ah, mas está tudo verdinho’. Campo não é grama, campo é piso. Você muitas vezes tem a grama, mas não tem o piso. O time deles sustentou até os 30 minutos do segundo tempo. A partir daí, eles deram uma sentada e isso facilitou para nós. Foi uma dificuldade grande”, explicou.

O Náutico volta a campo agora apenas no dia 29 de junho, contra a Tombense, em Tombos, pela 10ª rodada da competição. Para o confronto, a equipe terá a volta do volante Auremir, que cumpriu suspensão automática perante o Maringá.

Em contrapartida, o zagueiro Carlinhos recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora. Rayan deve ser o substituto. Também há possibilidade de o Timbu contar com a estreia de Raimar na vaga de Igor Fernandes na lateral esquerda.

