A- A+

Futebol Hélio critica empresário de Marco Antônio em decisão de jogador assinar pré-contrato com o CRB Treinador disse não querer "gastar energia no assunto", mas reclamou da postura do agente do atleta na negociação

A informação de que o meia Marco Antônio assinou um pré-contrato com o CRB para a temporada 2026, divulgada inicialmente pelo jornalista Iverson Fernandes, da GazetaWeb, desagradou o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (4), o comandante confirmou a notícia, ratificada pelo próprio jogador antes do treinamento, e criticou a postura do empresário na negociação.





"Dou direito a todos os jogadores procurarem o melhor para eles. O futebol tem muitos interesses. Assim como há bons treinadores, há maus treinadores. Não falo de técnica, falo de índole. Como tem bons empresários e péssimos empresários. Coincidentemente, o mesmo empresário do Marco Antônio é o que era do Gustavo Maia (que assinou pré-contrato com o Sport, no ano passado). Eu sempre coloco algo para o jogador: 'o empresário vem aqui? Ele se expõe? Enfrenta cobrança do torcedor? Questionamento da empresa? Tem coragem de enfrentar o treinador do time do jogador? Não, mas coloca o jogador nessas condições", iniciou.

"Tenho decisões a tomar e tenho que pensar no campeonato, naquilo que precisamos ganhar. E vamos ganhar. Se o Marco continuar, vai ser bom para ele e para o clube. Se sair, vida que segue feliz para ele. Só questione a índole e a conduta dos empresários. Por isso eu falo: não tem muito acordo com empresário de futebol. Principalmente empresário meia-boca. Prefiro empresário top, que investe em clube, que consegue coisas positivas nos negócios. Conversei com Marco da minha forma e temos que pensar no Náutico. Não quero gastar energia minha em um momento como esse em que temos tanta coisas boas. Se eu achar que Marco tem de jogar, ele joga. Se não, não joga. Temos bons atletas à disposição, assim como ele", completou.

No ano passado, o Marco Antônio já tinha sido emprestado ao CRB, jogando na reta final da Série B. A Folha de Pernambuco procurou o empresário do atleta, Deividson Andrews, mas não obteve retorno até o momento. Mesmo com a assinatura do pré-contrato, o jogador seguirá no Náutico até o término da Série C.

Nesta temporada, Marco Antônio disputou 38 jogos com a camisa do Náutico, com seis gols marcados, igualando-se a Patrick Allan e Paulo Sérgio na lista de artilheiros do clube em 2025.

Dos seis gols, cinco foram na Série C. Marco Antônio balançou as redes contra Confiança, Ypiranga, Tombense, Londrina e São Bernardo. Em todos os jogos que marcou, o Náutico venceu. O atleta pode aumentar a marca no fim de semana, quando o Timbu enfrenta o Brusque, no Augusto Bauer, na abertura do quadrangular do acesso.

Veja também