Hélio destaca mais opções ofensivas para montar ataque diante do Caxias

Paulo Sérgio, Hélio Borges e Lucas Cardoso. Três atletas que entraram no decorrer da partida do Náutico contra o Figueirense, na rodada anterior da Série C do Campeonato Brasileiro, podem pintar como surpresas na escalação do Timbu para o duelo da próxima segunda-feira (21), contra o Caxias, líder da competição, nos Aflitos.

Do trio, a maior expectativa talvez gira em torno do centroavante Paulo Sérgio. Recuperado de lesão muscular, o atleta ainda não retornou ao time titular, ficando no banco também no confronto perante o Floresta.

“Paulo já vinha trabalhando há 10 dias, mas pelo que recebemos de informações dos dados de GPS, era visto que ele não estava nas melhores condições”, explicou o técnico Hélio dos Anjos, sem cravar o centroavante como titular.

Já sobre Hélio Borges, o treinador detalhou que o retorno do atleta à lista de relacionados passou por uma definição na situação contratual. O atacante recebeu proposta do futebol da Bulgária e chegou a tentar rescindir com o Timbu.

“O nível de competitividade de Hélio, em função de decisão precipitada dele e de empresário, fez com que eu não tivesse deixado ele dentro do grupo para não dar chance para empresários quererem impor uma condição de qualquer jeito. A partir do momento que ele assina contrato com o clube, tem a responsabilidade. Se você é mandado embora, quer receber. Se sair por livre e espontânea vontade, tem de arcar com as consequências e muitas vezes esses agentes se sentem no direito de tirar de qualquer jeito. Mas isso foi superado em cima de três conversas que tive com ele. Por isso, o coloquei novamente no grupo”, disse.

Já Lucas Cardoso é quem aparenta ter mais possibilidades de brigar por uma vaga na equipe titular. “Lucas é um jogador de nível de competitividade alto. O Cuiabá passou para gente tudo dele, mas tem a questão da adaptação por estar chegando. Mas trata-se de um jogador interessante tecnicamente. O ataque é um setor que me preocupa porque não podemos passar dois jogos e chutar praticamente duas bolas a gol. Em cima disso, temos de criar situações e, se for para mudar, faremos com a maior naturalidade do mundo”, frisou.

O Náutico está na oitava posição da Série C, com 17 pontos. O Caxias é o líder, com 27.

