Hélio diz que Náutico tem zagueiro e atacantes contratados e cita chances de acerto com Jean Carlos
Treinador destacou que conversou com ex-meia da Chapecoense e citou que atleta demonstrou interesse em retornar ao Timbu
A janela de transferências para inscrição de novos atletas no futebol brasileiro será reaberta no dia 20 de julho, mas o Náutico já tem dois jogadores contratados e mais um próximo de ter o retorno confirmado. Um dos nomes é o do meia Jean Carlos, ex-Chapecoense e que já defendeu o Timbu entre os anos de 2019 e 2022.
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Jean Carlos
“Se Jean vier para o Náutico, ele foi muito Náutico. Muito. Desde a primeira vez que falei com ele, posso dizer que se tudo der certo foi porque ele facilitou de todas as maneiras. O querer é fundamental. Se o clube definir tudo certo, eu tenho que agradecer muito a postura do atleta”, iniciou.
“Ele é um jogador que me conhece. A primeira coisa que ele quis mostrar foi os números dele neste ano e no ano passado. Ele sabe que pego no pé sobre isso. Jean se tornou esse grande jogador quando passou a melhorar a intensidade dele, o volume de participação porque, tecnicamente, ele sabe tudo. Fico feliz dele ter feito os contratos que fez depois que passou aqui com a gente e o crescimento que teve”, completou.
Sobre os reforços, Hélio indicou que um dos nomes trará uma característica diferente ao setor ofensivo do time.
“Temos acertado um zagueiro e um beirada. Já com contrato assinado e antecipamos a vinda dos jogadores. Estamos estudando, buscando qualificar setores. Meu beirada é um jogador tático, gosto muito, que vai dar uma resposta para gente. Tem um lado emocional capacitado, de muita luta. Procurei contratá-lo por ser um pouco diferente dos beiradas que temos, como Saraiva e Victor”, explicou.
Na 12ª posição da Série B, com 20 pontos, o Náutico só volta a campo no dia 5 de julho, contra o Juventude, novamente nos Aflitos.