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futebol Hélio diz que Náutico trará dois reforços da Série D e explica lesão de Danielzinho Treinador indicou que ideia é aumentar leque de opções do elenco para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico terá mais três reforços para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Um deles ainda não foi anunciado oficialmente, mas já foi confirmado pelo técnico Hélio dos Anjos, inclusive admitindo que o atleta chegou lesionado ao clube e só deve estrear a partir de setembro. Os demais contratados serão atletas que estavam atuando na Série D.

“O Náutico vive de oportunidades na contratação. A tendência é chegar dois jogadores da Série D, que foi definida ontem. Se Danielzinho não tivesse sentido esse problema (lesão no quinto metatarso), dificilmente tiraríamos ele de lá (Ypiranga-RS). Ele era uma das coisas boas da divisão. Ele foi parceiro de Robinho (auxiliar) no Brusque”, iniciou o técnico Hélio dos Anjos.

“Acompanhamos o início dele e quando Guilherme me comunicou que teríamos de fazer um exame nele, eu disse que, se a gente estivesse pensando no Náutico, em deixar trabalho, valeria a pena trazer e esperar 10, 15 dias para trabalhar. Se fosse pensar somente no momento, não teríamos (contratado)”, completou.

Sobre os demais reforços, Hélio informou que serão atletas que não vão gerar grandes mudanças no orçamento do Náutico.

“Temos algumas rescisões a fazer e nós temos o pensamento de trazer mais dois jogadores. Já vou alertar que não serão atletas que vão alterar a nossa folha. Temos o pensamento de trazer de acordo com as condições do clube”, completou.

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