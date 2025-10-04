A- A+

Náutico Hélio dos Anjos analisa empate do Náutico com o Guarani e planeja decisão do acesso na última rodada Treinador alvirrubro destacou equilíbrio da equipe, criticou interferência do quarto árbitro no lance polêmico e valorizou o ponto conquistado fora de casa

O Náutico empatou em 1 a 1 com o Guarani, neste sábado (4), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela penúltima rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a definição dos dois clubes que conquistarão o acesso à Série B de 2026 ficou para a última rodada. Após a partida, o técnico Hélio dos Anjos analisou o desempenho do time, destacando a postura diferente entre os tempos e o equilíbrio da atuação.

O treinador avaliou que o Náutico fez um bom primeiro tempo, embora tenha faltado clareza nas jogadas ofensivas.

“Nós não fizemos um primeiro tempo ruim. O jogo estava sob controle, mas faltou lucidez no último terço do campo. Nossos atacantes e meias tocavam a bola para dentro da área de qualquer jeito, sem clareza para concluir a jogada”, afirmou Hélio.

O técnico explicou que a estratégia inicial visava neutralizar as principais armas do Guarani, como a velocidade de Mirandinha e a criação de Diego Torres. Segundo ele, o erro que originou o gol bugrino, posteriormente anulado, veio de uma tentativa de construção de jogada pelo zagueiro alvirrubro.

Polêmica com o VAR e críticas ao quarto árbitro

Um dos temas mais comentados foi o lance de uma suposta cotovelada no segundo tempo, que gerou reclamação da equipe pernambucana. Hélio demonstrou insatisfação com a atuação da arbitragem, especialmente pela postura do quarto árbitro.

“Eu não vi o VAR, mas não aceito o quarto árbitro dizer antes do VAR que foi sem intenção. Ele não tem como saber. Isso não é papel dele”, criticou o treinador.

Apesar disso, o técnico elogiou a comunicação entre o assistente e o árbitro principal nas marcações de impedimento, considerando o procedimento positivo para a agilidade da partida.

Hélio destacou a dificuldade em manter a articulação ofensiva e elogiou o desempenho defensivo da equipe.

“Fizemos uma formação mais kamikaze depois da expulsão. Eu não tinha mais articulação, mas os jogadores se entregaram. O Muriel foi muito bem em dois lances decisivos e manteve o time vivo”, comentou.

O treinador ainda reconheceu limitações físicas de alguns atletas e a falta de opções experientes no banco, citando a presença de jogadores jovens entre os reservas.

Foco total na rodada final

Com o empate, o Náutico segue com chances de conquistar o acesso à Série B. Hélio destacou a importância de manter a concentração e valorizou o esforço do grupo diante de um ano difícil.

“Esse clube passou por mil e um problemas na temporada, mas nós chegamos vivos. Agora é decidir em casa, com nossa torcida, o que tanto buscamos”, completou o treinador.

Veja também