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Futebol Hélio dos Anjos comenta relação com Márcio Goiano e minimiza ausência de Wenderson para o clássico Treinador do Náutico já comandou o atual técnico do Sport na década de 1990 e agora reencontra amigo em clássico pela Série B

Dia de reencontros na Ilha do Retiro. E não é somente envolvendo Náutico e Sport, que se enfrentaram há pouco mais de dois meses, pela final do Campeonato Pernambucano, e agora voltam a duelar pela Série B do Campeonato Brasileiro. No banco de reservas estarão dois treinadores que têm relação de amizade há mais de 30 anos.

“Meu primeiro clube na primeira divisão, como treinador, foi o Goiás, em 1995. Estreamos contra o Santos, na Vila Belmiro. Quem fez o gol de empate foi Márcio”, iniciou o técnico Hélio dos Anjos.

“Em 1997, nós tivemos a felicidade de trazê-lo para o Sport e ele fez sua vida aqui também. Foi altamente vitorioso. Ele faz parte do meu ciclo de amizade. Já tomamos cerveja junto em uma barraquinha em Florianópolis, na casa do Josué em Goiânia, já encontrei com a família dele. Foi meu jogador no Fortaleza também. É um profissional que caberia muito mais coisas positivas do que já tem. Desejo a ele muito sucesso. Encontrar com ele em um clássico, dirigindo o Sport, um clube grande, que ele tem identidade, é legal. Márcio é uma pessoa muito querida por mim”, completou.

Ausência

Para o confronto diante do Sport, Hélio reconheceu o peso da ausência de Wenderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas reforçou que o Náutico está pronto para suprir a carência.

“Vamos tentar amenizar ao máximo a ausência de Wenderson. Todos sabem do crescimento dele nos últimos meses, desde quando o usamos na fase final da Série C do ano passado. Ele vem crescendo e isso não é de graça. Ele não cresceu antes porque rodava baixo para um volante. Tecnicamente, ele é ótimo jogador, mas o mais importante era dobrar o nível de intensidade. Vamos procurar amenizar isso com um jogador que tem semelhança com ele para não perder o nível do jogo no meio-campo. Temos soluções no elenco. Não existe isso de Wenderson fazer falta porque teremos jogadores para cumprir o que ele vem fazendo bem”, explicou.

Sem Wenderson, Leonai deve ser o substituto. Samuel, Ramon e Auremir são as outras opções. Na frente, recuperando-se de lesão muscular, Derek não tem presença assegurada e Paulo Sérgio deve seguir entre os titulares.

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