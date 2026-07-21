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FUTEBOL Hélio dos Anjos confirma retorno de Dôdo ao time e projeta parceria com Jean Carlos Técnico revela papel crucial de Jean Carlos e das lideranças na resolução do impasse, pede apoio ao meia e vê possibilidade de dupla atuar junta

O caso Dodô ganhou um novo capítulo na tarde desta terça-feira (21), após coletiva concedida pelo treinador Hélio dos Anjos. O treinador explicou o desenrolar dos conflitos envolvendo o meia e o clube nos últimos dias e revelou que, após inicitava de Jean Carlos e de alguns líderes da equipe em tentar solucionar o caso, foi realizada uma reunião envolvendo o jogador e parte da comissão técnica, onde foi decidido que o jogador seria reintegrado ao elenco para o restante da temporada.

“Jean teve uma atividade positiva para quem tem tudo para ser uma referência nossa. Ele sentou e conversou com Dodô. Quando eu estava na minha sala, ele me procurou falando da possibilidade (da volta de Dodô). Que ele estava sofrendo. A partir do momento que ele (Dodô) teve que falar o que foi instruído, abandonaram o atleta. Ele ficou somente treinando. A partir do momento que não houve andamento (na negociação com o clube da Coreia do Sul), ele ia ficar recebendo salário e apenas nas condições de treino”, afirmou Hélio.

O treinador também citou uma conversa que teve em particular com Jean Carlos e alguns outros líderes da equipe, o que culminou numa outra reunião entre o próprio Dodô e parte da comissão técnica para resolução do caso.

“Quando ele externou a situação para Jean, ele perguntou se teria algum problema o grupo de lideranças falar comigo sobre Dodô. Eu disse que havia problema zero. Recebi Wenderson, Auremir, Muriel, Reginaldo e Jean. Conversamos sobre a situação e gostei muito da conduta do Jean”, prosseguiu.

"Gostei muito da linha de postura do Jean, e criamos uma situação de ter uma reunião com o Dodô. Coloquei o Guilherme e o Robinho para ter uma conversa com o Dodô. Muito positiva, e o Dodô referendou tudo. Falou que a partir daquele momento o que ele gostaria era de voltar. Que já tinha conversado com a família dele, e no mesmo dia ele comunicou que estava tudo decidido, que queria ficar, e depois de tudo isso eu o recebi no dia de ontem. O recebemos e ele treinou", revelou.

O comandante disse entender a motivação do ocorrido, atribuindo a maior parcela de culpa ao entorno do jogador. Também revelou estar disposto a lutar pelo atleta e disse que conversou com o grupo e pediu apoio ao camisa 10.

“Dôdo é um menino, né? Esses meninos são mal orientados. Não estou querendo generalizar, mas, muitas vezes, mal orientados. Eu sempre falo para os meus atletas que quem fica no front são eles. Alguém orienta eles a tomarem uma decisão, como foi a decisão que o Dôdo teve que tomar: saiu do treino, não apareceu. Eu sabia que isso não era dos atleta. A gente não sabe tudo de futebol, mas eu tenho mais de 40 anos de futebol. Eu sabia", avaliou.

"E deixam o jogador na linha de frente, porque quem ficou mal naquele momento, perante o clube, perante a torcida, perante todos, foi o garoto. Mas eu sempre relevo, porque sei como é esse comportamento. Então, naturalmente, esse episódio está sendo superado. Eu não vou deixar de estar do lado do atleta nesse momento e do clube porque os interesses do clube, e isso é muito importante, sempre foram a nossa luta aquii. "Foi alinhado tudo e se eu tiver direito de pedir alguma coisa, eu vou pedir que apoiem Dodô".

Com o retorno de Dôdo ao time, Hélio falou sobre a possibilidade dele e Jean Carlos jogarem juntos já num futuro próximo.

“E eu vou deixar bem claro: são jogadores que atuam na mesma posição. Vamos falar assim: os dois são camisas 10. Mas são dois jogadores muito bons e que podem jogar juntos, principalmente porque eu tenho um destro e um canhoto. O Jean é mais pensador, é um jogador de lançamento, daquele que dá o último passe mesmo. Já o Dôdo é mais condutor, ele quebra linhas conduzindo, driblando, penetrando", destacou.

"Eu já fiz uma experiência ontem, e o sinal foi altamente positivo dentro do trabalho. No fundo, foi o único trabalho, porque hoje a gente já está na véspera do jogo e passa a ser outra situação, outro tipo de trabalho”, finalizou.

Entenda o caso

O meia recentemente recebeu uma proposta do Jeonbuk Hyundai, da Coreia do Sul, e durante o período da negociação se envolveu em polêmicas que afetaram diretamente seu desempenho e principalmente o relacionamento com as lideranças do clube.

A principal delas foi a falta de transparência quando faltou a treinamentos e ficou de fora de jogos importantes para a equipe, o que gerou revolta no treinador Hélio dos Anjos, que chegou a falar publicamente: "não trabalho com mentiras".

A situação escalonou até chegar ao atual presidente do clube, Bruno Becker, que saiu em defesa da instituição."Está claro que o atleta não quer ficar no Náutico, mas está ainda mais claro que o Náutico não sairá prejudicado, se tiver de puxar a corda e judicializar, nós vamos fazer. Não vou medir esforços para defender o clube”

Com a resolução do caso, é esperado que Dôdo esteja presente na lista de relacionados para o próximo compromisso do Náutico, contra o Londrina, no Esporte da Sorte Aflitos, às 21h30, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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