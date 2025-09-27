Hélio dos Anjos comenta confusão no aeroporto e lamenta empate do Náutico: "Vamos ficar fortes"

A- A+

O Náutico empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta neste sábado (27), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Apesar de ter conquistado um ponto importante no jogo, o resultado não saiu favorável para o técnico Hélio dos Anjos, que lamentou o gol sofrido nos acréscimos.



Em coletiva de imprensa após a partida, o treinador do Timbu elogiou a performance da equipe no duelo e ressaltou que jogadores que entraram em campo, como Lucas Cardoso e Wenderson.

“Nós estávamos no campo com alguns jogadores que não vêm jogando normalmente. [...] Posso dizer que o Lucas [Cardoso] entrou hoje até certo ponto com o sacrifício. Ele tomou medicação dentro do vestiário após o aquecimento. E eu sabia que ele podia ter muita dificuldade, mas fez e apresentou aquilo que eu queria. Como o Wenderson não vem jogando muito, também sentiu o jogo”, comentou.

Para Hélio dos Anjos, o time conseguiu fazer uma boa partida e se adequou à proposta de jogo desempenhada pela Macaca, que costuma ser mais física.

“A proposta de jogo do primeiro tempo da Ponte Preta é de um jogo muito físico. E nós conseguimos fazer um belo jogo. Ordenamos bem a parte ofensiva e saímos bem. Eu coloquei profundidade dos dois lados do campo e essa profundidade fez o time deles baixar muito. Nós ficamos jogando com a linha alta e com tudo sob tranquilidade”, falou.

Para conquistar a sonhada vaga na Série B, o comandante do Timbu acredita que o time entrará em campo nas próximas duas partidas como se fossem duas decisões.

A primeira delas será contra o Guarani no próximo sábado (4), as 17h, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.



“Tudo vai ser resumido nas duas últimas rodadas. Nós vamos ter um jogo muito importante contra o Guarani. [...] Vamos crescer, vamos ficar forte e vamos fazer uma decisão no Brinco de Ouro.”



Apesar de saber que o caminho não será fácil, o técnico afirmou achar que a sorte estará ao lado do time e segue acreditando no acesso alvirrubro.



Eu acho que a sorte ainda vai clarear para nós nesse final de rodada e a gente vai entrar para os dois últimos jogos com decisão. Não tenho qualquer temor.”



Confusão no aeroporto

Hélio dos Anjos também foi questionado sobre a confusão no Aeroporto do Recife na última quinta-feira (25). Na ocasião, alguns torcedores protestaram e entoaram cânticos de tom de ameaça contra o elenco alvirrubro.



Sobre o assunto, o treinador disse acreditar que a situação foi uma armação por parte de membros de torcidas organizadas.



“A primeira coisa que eu quero que as pessoas saibam que eu não sou idiota. Eu conheço o Náutico e conheço as pessoas do Náutico, as pessoas que estão aqui dentro e as pessoas que estão fora. E eu falo isso sem qualquer dúvida, qualquer dúvida que aquilo foi armado para nós”, afirmou o técnico.



Nas palavras de Hélio, a atitude foi uma grande falta de respeito com os profissionais que compõem o clube e não aceitará que situações assim se repitam enquanto ele estiver no comando técnico da equipe.



“Eu quero subir com o Náutico, mas acima de tudo, eu quero respeito com o Náutico. Porque aquilo ali no aeroporto, é falta de respeito com os profissionais do Náutico. Eu sei o que eu vi a imagem dos meus jogadores”, completou.

