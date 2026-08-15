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FUTEBOL Hélio dos Anjos critica atuação do Náutico e admite frustração após empate com lanterna Técnico alvirrubro classificou primeiro tempo como "vexame" e apontou falta de concentração e irregularidade como problemas da equipe na Série B

O empate em 1 a 1 com a Ponte Preta, na última sexta-feira deixou o técnico Hélio dos Anjos muito insatisfeito com a atuação do Náutico. Mesmo diante do lanterna da Série B, o Timbu não conseguiu conquistar a vitória no Moisés Lucarelli.

Após a partida, o comandante foi direto ao avaliar o desempenho da equipe, principalmente na primeira etapa. Para o treinador, o Náutico não conseguiu colocar em prática a proposta de jogo planejada e pecou pela falta de concentração.



“Ficamos decepcionados. Não foi um jogo dentro daquilo que é a nossa proposta. Não foi um jogo com a concentração que poderíamos ter. Sabíamos que o campo era ruim, sabíamos que o adversário não tinha muito a perder e não nos concentramos para fazer o jogo da forma que tínhamos que fazer. O primeiro tempo foi um vexame”, afirmou.

“Segundo tempo melhoramos um pouco, lutamos um pouco mais, mas, acima de tudo, continuamos no jogo em um certo desequilíbrio. A gente não gostou da atuação, não gostou do resultado e temos que trabalhar, buscar o melhor. Hoje, realmente, não foi nada legal daquilo tudo que projetamos para esse jogo, independentemente das circunstâncias”, completou.

Falta de lucidez

Questionado sobre o que faltou para o Náutico buscar a vitória, Hélio apontou principalmente a falta de lucidez e concentração no início da partida. O treinador destacou ainda que a equipe não poderia ter permitido que as condições do gramado e o estilo de jogo da Ponte Preta se transformassem em dificuldades para o próprio Timbu.

“Lucidez, concentração, principalmente para iniciar o jogo. Iniciamos aceitando um tipo de jogo que o adversário naturalmente poderia usar. Isso foi discutido na palestra. O adversário tinha quatro jogadores um pouco diferentes em relação à qualidade técnica, e três deles tomaram conta do jogo no primeiro tempo. Isso nos trouxe um problema maior”, explicou.

Para Hélio, as circunstâncias da partida exigiam ainda mais atenção dos jogadores.

“A partir do momento em que você tem um campo ruim, em que não tem uma melhor condição de jogo, não pode dar chance nenhuma para o adversário, porque as dificuldades acabam ficando só para você. Nós transferimos todos os problemas do jogo, inclusive com as duas expulsões, para a gente, e isso não foi nada bom”, disse.

Pressão por reação

Com pouco tempo para se preparar, o Náutico volta a campo já na terça-feira (18), quando enfrenta o Ceará. O tecnico destacou a necessidade de recuperação física dos jogadores, mas também cobrou uma resposta da equipe.

“Recuperar jogador. Eu gosto de pressão para ganhar, gosto de pressão para jogar, para chegar. Não vamos sofrer pressão porque nós não estamos bem. Estamos sofrendo pressão porque não conseguimos nos afastar de um grupo que também está dando chance para a gente se afastar”, afirmou.

O treinador destacou o bom momento do adversário e tratou o confronto como mais uma oportunidade para o Náutico reagir na competição.

“O Ceará vem crescendo, já vem de dois resultados positivos. É um clássico regional. O Ceará não vai ter medo de jogar contra nós. Nós temos que ter um jogo de imposição e aproveitar o mando de campo, coisa que também não estamos conseguindo”, finalizou.

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