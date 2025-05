A- A+

Futebol Hélio dos Anjos critica falta de efetividade contra a Ponte Preta e quer Náutico mais regular O técnico do Timbu assumiu a responsabilidade pela derrota no jogo deste sábado (24) pela Série C e citou os desfalques no elenco

Após a derrota por 1 a 0 contra a Ponte Preta em casa pela rodada da Série C, o técnico Hélio dos Anjos concedeu uma coletiva de imprensa onde falou sobre o jogo deste sábado (24).

Com boas atuações nos últimos jogos, era de se esperar que o Náutico apresentasse um futebol melhor do que o visto pelos 9.500 torcedores nos Aflitos.

Para o comandante do Timbu, a irregularidade do time é um problema que precisa ser superado. "Uma coisa que, para mim, é fundamental em uma equipe de futebol chama-se regularidade", disse Hélio.

Hélio dos Anjos também falou sobre o adversário e citou Jeh, atacante da Ponte Preta que estava envolvido no lance que resultou na expulsão do goleiro Muriel, aos 12 minutos do segundo tempo.

"Ele conseguiu cavar a expulsão do Muriel. O Jeh bate no corpo e faz muita falta. Durante o jogo, acho que ele fez aí umas seis faltas. Ele é um atacante nesse nível", afirmou.

A falta de efetividade nas finalizações foi outro alvo de críticas do treinador alvirrubro.

"Que chance nós criamos? Que defesa direta o Diogo [goleiro da Ponte Preta] fez? Que articulação nós fizemos?"

Hélio lembrou que o Náutico não soube aproveitar as chances durante o período em que esteve em superioridade numérica após o cartão vermelho de Léo Oliveira, aos 33 minutos do primeiro tempo.

A expulsão do jogador da Ponte Preta resultou na substituição de Elvis, principal nome do time paulista, para uma manutenção de danos da Macaca na partida.

“A gente teve o presente que foi a expulsão deles, tirar um jogador que se tá no campo hoje do jeito que meu time jogou, como o Elvis, ele ia decidir esse jogo hoje. Se ele continua em campo, do jeito que nós jogamos, ele decide o jogo. Perderam o articulador, e perderam a qualidade de contra-ataque. E nós tivemos 28 minutos com um homem a mais. Podíamos definir o jogo ali.”

Hélio dos Anjos voltou a criticar o árbitro, que havia chamado anteriormente de desequilibrado, mas assumiu a responsabilidade pela derrota na partida.

"Foram sete cartões no primeiro tempo. Eu falei para o bandeira, eu falei: ‘Rapaz, ele não tem experiência suficiente para controlar. Ele deu um cartão no Carlinhos sem necessidade nenhuma’. Fez o certo também, com a expulsão do jogador deles, a expulsão do meu jogador. O jogo foi para a gente, equilibrou, daqui a pouco ficou para o adversário, porque nós perdemos o lateral-direito. Mas a responsabilidade é toda minha. Todas as decisões são minhas.”

Em relação ao elenco, Hélio assegurou estar confiante em na equipe e os seus jogadores.

“Eu não tenho temor nenhum. A confiança é a mesma. Eu só estou chateado porque nós tivemos uma grande chance hoje e nós desperdiçamos essa chance de bobeira”.

