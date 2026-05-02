A- A+

NÁUTICO Hélio dos Anjos critica "pane" inicial, mas exalta modelo do Náutico em empate: "Não temos medo" Após primeiro tempo "enrolado", técnico valorizou postura agressiva do Timbu na etapa final

O Náutico ficou no empate em 1 a 1 diante do Botafogo-SP, na tarde deste sábado (2), na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. Pela sétima rodada da Série B, o Timbu saiu atrás no placar, mas buscou a igualdade com Victor Andrade e somou um ponto que o mantém temporariamente na sexta posição, com 10 pontos conquistados.

Apesar do ponto conquistado fora de casa, o técnico Hélio dos Anjos demonstrou sentimentos distintos sobre a atuação alvirrubra. Em coletiva após a partida, o comandante não poupou críticas ao desempenho da equipe nos primeiros 45 minutos:

"Foi um primeiro tempo enrolado, onde nós não tivemos projeção ofensiva, não jogamos do jeito que nós gostamos de jogar", analisou o treinador.

O castigo da bola parada

O Botafogo-SP abriu o placar aos 41 minutos da etapa inicial, com Morelli aproveitando cobrança de escanteio de Patrick Brey. A falha defensiva foi o principal ponto de irritação de Hélio:

"O jogo estava totalmente controlado. Já tinha acabado o ímpeto do Botafogo e nós tomamos aquele gol de bola parada, coisa que eu não perdoo, tá?", desabafou o técnico.

A melhora do Timbu veio após o intervalo. Com uma postura mais agressiva, o Náutico carimbou a trave com Vinícius antes de Victor Andrade - que saiu do banco de reservas para aplicar a lei do ex - empatar aos 12 minutos, após bate e rebate na área. Para Hélio, a mudança não foi sorte, mas fidelidade à identidade do time.

"O nosso time é um time de jogo, de penetração, que não tem medo de pressionar, não tem medo de fazer o adversário errar. Então, eu gostei muito do segundo tempo. Eu acho que o time se propôs a jogar do jeito que nós gostamos de jogar. Em todos os jogos nós somos assim. Um time ativo, um time de marcação à frente, um time que corre risco, mas o risco é calculado. Eu fiquei feliz, é um ponto”, afirmou.

Olho na tabela

Mesmo lamentando chances perdidas na reta final - como a finalização para fora de Victor Andrade aos 40 minutos - o treinador valorizou a recuperação do elenco.

"Nós temos que estar felizes porque buscamos quatro pontos de seis depois de uma pequena turbulência externa dentro do Náutico", pontuou Hélio, referindo-se à vitória na rodada anterior e ao empate deste sábado.

O Náutico agora terá uma semana cheia de preparação. O próximo desafio será contra o América-MG, no domingo (10), às 16h, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos, pela oitava rodada da competição.



Confira os melhores momentos da partida:



Veja também