Hélio dos Anjos critica postura do Náutico em derrota para o América-MG: "Time sem personalidade"

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O tom de Hélio dos Anjos na coletiva de imprensa após a derrota por 2 a 1 do Náutico para o América-MG, na Arena Independência, nessa quarta-feira (9), foi de forte cobrança e choque de realidade.



Sem esconder o incômodo com o desempenho alvirrubro diante do vice-lanterna, o comandante fez uma análise crítica sobre a postura da equipe, apontando a apatia inicial como determinante para interromper a sequência de oito partidas de invencibilidade na Série B.





A insatisfação ficou clara ainda na primeira etapa, quando o treinador sacou o zagueiro Betao aos 25 minutos.



"No primeiro tempo não funcionou nada, né? Funcionou nada. Nada. Um time sem personalidade, um time sem encaixe, um time sem a intensidade que nós costumamos jogar", disparou o treinador.



"Nós não fomos o que nós somos. Nós não retemos bola na frente, nós não conseguimos dar sequência nas jogadas na frente. Então, isso acarreta o quê? Acarreta instabilidade. Eu não gostei individualmente de vários jogadores. O primeiro que eu não gostei tive que fazia a substituição, porque realmente não era o jogo dele (Betão)", completou.

Betão, zagueiro do Náutico. Foto: Rafael Vieira/CNC



O tropeço fora de casa também serviu para o treinador recalibrar o discurso em relação aos objetivos do Timbu no campeonato. Embora reconheça a busca por dias melhores, Hélio pregou cautela e destacou que a prioridade imediata continua sendo atingir a pontuação necessária para se distanciar do Z4.



"A gente tem que ir para a realidade, que a realidade nossa é manter esse clube, que passou praticamente quatro anos no ostracismo da Série C, porque é duro, né? Então, nós temos que trabalhar para terminar bem a temporada", declarou.



"Eu, particularmente, acho que eu sempre falei que nesses oito jogos que nós ficamos sem perder, eu falei que nós estávamos procurando estabilidade dentro da competição", reforçou.

Elenco Alvirrubro. Foto: Rafael Vieira/CNC



Por fim, o comandante cobrou maturidade do grupo para saber se impor nos momentos de decisão.



"A única coisa que eu lamentei com eles hoje, porque quem me conhece sabe, eu brigo por coisa grande lá na frente. Eu brigo porque eu não quero que meu time tenha personalidade e no arrocho. Que que é o arrocho? Precisando desesperadamente ganhar. Eu acho que a personalidade do grande jogador é no momento de decidir para ganhar. E infelizmente nós estamos pecando nisso", concluiu.



O Náutico volta a campo na próxima terça-feira (15), às 19h30, quando recebe o Operário-PR no estádio Esportes da Sorte Aflitos.



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