Futebol Hélio dos Anjos critica presidente do Sport: "queria um treinador de grife" Declaração foi dada durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, realizado no Rio de Janeiro.

O técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, criticou o presidente do Sport, Yuri Romão, durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, realizado no Rio de Janeiro. Mesmo citar nominalmente o mandatário rubro-negro, o treinador alvirubro deixou claro que não gostou de comentários anteriores do dirigente citando que os profissionais brasileiros não tinha capacidade para trabalhar no Leão.

“No início do ano, escutando uma entrevista dele (Yuri Romão), porque ele é do estado em que estou trabalhando, ele falou que naquele momento estavam escassos os treinadores que teriam capacidade para trabalhar no clube dele. Então ele contratou dois estrangeiros e depois contratou um brasileiro, que também já demitiu. E agora ele mudou tudo. Em sete meses, ele mudou tudo, ele quer um treinador brasileiro de grife porque é muita pressão no time dele, é muita pressão em cima dele”, criticou.

O dirigente também a inexperiência de alguns dirigentes do Sport, novamente sem citar nomes. Os diretores remunerados do clube são Enrico Ambrogini (diretor de futebol) e Thiago Gasparino (executivo).

“Será que os profissionais dessa área diretiva também estão preparados para nos escolher? Nesse próprio clube (Sport), os profissionais passaram por duas ou três equipes, no máximo, sem conhecer também tanto a essência daquele clube, a identidade, a característica. Esse é um processo difícil de mudar, porque, na minha concepção, 90% dos diretores estatutários não têm preparação para escolher um treinador, decidir um trabalho e bancar esse trabalho”, criticou.

