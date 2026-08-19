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futebol Hélio dos Anjos defende Derek de críticas: "morro abraçado com ele" Treinador elogiou desempenho do atacante na vitória do Náutico por 1x0 diante do Ceará

Nada como um jogo após o outro, um desempenho bom após um ruim, uma vitória dias depois de um tropeço. A passagem do tempo fez bem ao Náutico, que saiu de um empate em 1x1 com a lanterna Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, para um triunfo por 1x0, contra o Ceará, no Esportes da Sorte Aflitos. Evolução que foi exemplificada pelo técnico Hélio dos Anjos com o trabalho de um atleta que vem recebendo várias críticas, mas que segue protegido no elenco.

O atacante Derek não marcou gols - chegou a acertar uma bola na trave. Ainda assim, ele teve a postura tática elogiada por Hélio, que foi categórico ao dizer que confia no potencial do jogador.

“Não tinha como Derek aguentar o jogo todo baseado em tudo que fez. Deu 17 sprints acima de 25 quilômetros. Ele fez tudo que um atacante de beirada precisa fazer. Ele arrastou, penetrou com bola, deu opção de profundidade e para mim ele foi melhor no lado direito do que pelo lado esquerdo. O lateral-esquerdo do Ceará estava pedindo pelo amor de Deus para Derek sair do jogo. Foi uma loucura”, apontou o técnico.

Hélio também destacou brevemente a nova percepção sobre o comportamento do atleta no dia a dia, mesmo em meio às críticas.

“Ele é uma pessoa retraída no ambiente de trabalho. Você não escuta a voz dele. Eu até achava que poderia ser um certo desdém, mas não. Isso é dele. A Milena, nossa psicóloga, passou esse dado e fomos conversando. O mais importante é ele se sentir útil. Tem jogador que eu morro abraçado com ele. Ninguém aqui é idiota. Estamos vendo o potencial do jogador. Não quer dizer que está tudo mil maravilhas, mas quero dizer que ele é um dos ótimos beiradas que temos. Estou feliz porque ele fez por merecer e porque o grupo abraçou Derek nessa causa”, declarou.

Pelo Náutico, Derek anotou um gol em 18 jogos. O atacante começou a temporada como reserva de Paulo Sérgio, depois ganhou a titularidade como centroavante. Sem bom aproveitamento na posição, passou a ser utilizado como ponta.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o São Bernardo, sábado (22), no estádio Primeiro de Maio. No primeiro turno, nos Aflitos, os paulistas ganharam por 3x0.

Para o próximo jogo, o Náutico terá a volta do lateral-direito Arnaldo, do zagueiro Betão e do meia Pato Nuñez, que cumpriram suspensão automática.

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