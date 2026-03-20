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Náutico Hélio dos Anjos diz que Paulo Sérgio fica no Náutico para a Série B Camisa 9 alvirrubro recebeu uma proposta do Cuiabá

Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (20), o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, afirmou que o atacante Paulo Sérgio segue no clube pernambucano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em longa resposta concedida sobre o assunto, o treinador se mostrou incomodado com a situação envolvendo o atacante. Hélio revelou a pedida de um aumento salarial para o jogador, através do empresário, e confirmou que o atacante recebeu uma proposta do Cuiabá.

"Nós fomos procurados ontem e fomos informados de que o aumento teria que acontecer de qualquer forma. Caso não, teria um clube querendo o Paulo. Nós agimos como todos os departamentos de futebol deveriam agir. Demos a liberdade para ele tirar o jogador. Qual a liberdade? Que o Náutico não saísse prejudica, que o Náutico tivesse seus direitos preservados", salientou Hélio.

"Apresentou-se uma condição e essa condição não apareceu. Apresentou outra e também não apareceu. Hoje, o Paulo está dentro do grupo. Não gostei, não gostamos, pois não se trata futebol assim", prosseguiu.

Após a conquista do acesso do Náutico na temporada passada, foi ativado um gatilho de renovação automática no contrato de Paulo Sérgio. O camisa 9 tem vínculo firmado com o Alvirrubro até o final deste ano.

O atacante está nos Aflitos desde a temporada retrasada e acumula bons números até aqui com a camisa alvirrubra. Em 59 jogos, Paulo Sérgio balançou as redes 32 vezes. Neste ano, foi o artilheiro do Estadual, com oito gols.

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