A- A+

Futebol Hélio dos Anjos e Náutico iniciam conversas para retorno ao clube Treinador é "plano A" e tem trunfo de ter boa relação com atual presidente do clube, Bruno Becker

O nome do técnico Hélio dos Anjos é o mais forte para assumir o comando do Náutico após a saída de Marquinhos Santos, demitido na última segunda-feira (14). As conversas já foram iniciadas entre as partes e um futuro acerto pode ocorrer nesta semana, às vésperas da partida contra o Botafogo-PB, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

O treinador mantém boa relação com o atual presidente do clube, Bruno Becker, desde que foi mandatário ainda era vice-presidente jurídico do Timbu, durante a presidência de Diógenes Braga - desse último, porém, não vale o mesmo comentário, já que o profissional foi demitido por justa causa em 2022 pela gestão passa. Hélio também tem o respaldo de já ter trabalhado com o atacante Vinícius, campeão estadual ao lado dele, em 2021, e que voltou ao clube neste ano.

Polêmica

Hélio dos Anjos deixou o Náutico em 2022 devido uma confusão envolvendo os jogadores e torcedores depois de uma derrota para o Retrô, nos Aflitos, que culminou na demissão de Guilherme dos Anjos, filho e assistente técnico do treinador.

O auxiliar publicou um desabafo nas redes sociais e o Náutico alegou justa causa para a saída do profissional. Em seguida, foi a vez de Hélio ser demitido da mesma forma por conta de desavenças com o ex-presidente Diógenes Braga.

Hélio recorreu da decisão, mas em novembro do ano passado, a Justiça reconheceu a demissão por justa causa do treinador por conta de mensagens de tom desrespeitoso perante o ex-presidente.

Histórico

Hélio teve quatro passagens pelo Náutico na carreira. A primeira foi em 1993, com apenas 14 jogos no comando do clube, no Brasileirão da época. Depois, retornou na reta final da Série B de 2007, ajudando o Timbu a conquistar o acesso à Série A.

A terceira aparição foi em 2020, também na Segundona, desta vez com a missão de evitar o rebaixamento. Ao conseguir o objetivo, permaneceu no cargo e comandou o Náutico na campanha do título do Campeonato Pernambucano de 2021. Na Série B, fez o Timbu engatar a maior sequência invicta (contando desde o início da competição), mas terminou deixando a equipe após cinco derrotas consecutivas.

Um mês depois da saída, Hélio retornou ao Náutico, mas não conseguiu fazer o clube ascender de divisão. Na passagem mais recente, foram 17 jogos, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas (não citando o duelo ante o Brasil/RS, na Segundona, quando estava suspenso), entre compromissos pela Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Somando os duelos de 2020, foram 30 vitórias, 18 empates e 16 derrotas.

Veja também