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futebol Hélio dos Anjos e Roger Silva voltam a se encontrar em 2026 Técnicos travaram duelos nas finais do Campeonato Pernambucano e em jogo pelo primeiro turno da Série B, quando Roger ainda estava no América-MG

Pela terceira vez no ano, os caminhos de Hélio dos Anjos e Roger Silva voltam a se cruzar. Depois de travarem batalhas nas finais do Campeonato Pernambucano e no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, os treinadores se enfrentarão pelo segundo turno do torneio. Hélio segue no comando do Náutico, enquanto Roger vai para a terceira equipe diferente em 2026.

Contratado no início do mês passado pelo Atlético-GO, Roger enfrentará o Náutico neste domingo (9), no Esportes da Sorte Aflitos. Será o quarto jogo contra o Timbu (e Hélio dos Anjos) em 2026. O terceiro em um cenário diferente.





Encontros

O primeiro recorte é o das finais do Campeonato Pernambucano deste ano. Na Ilha do Retiro, no jogo de ida da decisão, Sport e Náutico empataram em 3x3. O resultado parecia ter deixado a situação do Timbu mais confortável, mas foi o Leão quem ficou com o título. Nos Aflitos, o Leão bateu o Timbu por 3x0.

O troco do Náutico veio na oitava rodada da Série B. Roger já tinha deixado o comando do Sport e estava treinando o América-MG. Nos Aflitos, o Timbu, sob o comando de Hélio, venceu por 4x0.

O encontro também serviu para apaziguar os ânimos entre o treinador ex-Sport e o outro técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos. Após ser campeão em cima do Timbu, Roger disse que ficou uma madrugada inteira estudando o Timbu e que “sabia mais coisas do clube do que os treinadores” (Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos). Declaração que incomodou os alvirrubros.

“A gente não gostou. É algo que nunca faria com um companheiro meu, falar que conheço mais o clube do que ele mesmo. Mas acho que é empolgação do momento, faz parte”, disse Guilherme, em entrevista à Rádio Jornal. Meses depois, na véspera do jogo contra o Coelho, o treinador alvirrubro colocou um ponto final no assunto. “Roger me ligou, pediu desculpas e para mim isso já seguiu”, pontuou.

Outro conhecido da torcida alvirrubra que estará no confronto é o lateral-esquerdo Yuri Silva, que deixou o clube recentemente para acertar com o Atlético-GO. Para o jogo, o Náutico não terá, por lesões, o lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Vinícius. Derek, emprestado justamente pelos goianos, também é desfalque, assim como Wenderson, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

O Timbu é o 13º colocado da Série B, com 25 pontos. O Dragão é o sétimo, com 31.

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